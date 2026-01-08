Choque frontal en el camino Roque González: una conductora lucha por su vida

La mujer de 49 años que manejaba uno de los vehículos protagonistas del fuerte choque permanece internada en estado crítico en el Hospital Regional, tras el impacto ocurrido este jueves.

El grave accidente de tránsito registrado este jueves en el Camino Roque González dejó a una mujer en estado crítico. La víctima, de 49 años e identificada por sus iniciales A.V., conducía un Chevrolet Corsa que colisionó de frente con un Toyota Corolla.

A raíz del violento impacto, la conductora fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó inconsciente y con múltiples fracturas. El equipo médico constató un cuadro de extrema gravedad, producto de la fuerte desaceleración y la deformación del habitáculo del vehículo. Su pronóstico es reservado y permanece bajo asistencia permanente.

Los ocupantes del Toyota Corolla también fueron derivados al mismo centro de salud para su evaluación, aunque se informó que las lesiones sufridas no comprometen su vida. Según se indicó, la mayor parte de la fuerza del impacto se concentró en el lateral del vehículo conducido por la mujer herida.