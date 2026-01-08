La libertaria Eugenia Rolón chocó y dio 1,89 de alcoholemia positiva

El siniestro ocurrió durante la mañana en Mar de Ajó. Tras el impacto, personal de tránsito le realizó un test que arrojó 1,89 gramos de alcohol en sangre y secuestró el vehículo.

La influencer libertaria vinculada al entorno del presidente Javier Milei protagonizó este jueves un siniestro vial en la costa atlántica bonaerense, luego de impactar con su vehículo contra un poste y dar positivo en un control de alcoholemia. El test realizado por personal de tránsito registró un nivel de 1,89 gramos de alcohol en sangre, en una jurisdicción donde rige la tolerancia cero.

El hecho ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana, cuando efectivos advirtieron maniobras imprudentes por parte de la conductora, identificada como Eugenia Rolón, de 23 años. Tras el choque, se activó el procedimiento correspondiente en el marco del Operativo Sol que se desarrolla durante la temporada de verano.

Como resultado del control, las autoridades procedieron al secuestro del automóvil, un Honda Fit. De acuerdo con información policial, la causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas del Partido de la Costa.

Según reconstruyó el diario Clarín, el incidente se habría producido en la localidad de Mar de Ajó, sobre la calle Rivadavia al 400, a pocas cuadras del frente costero. En el lugar se hizo presente Iñaki “La Pepona” Gutiérrez, pareja de la conductora e integrante del área de comunicación del Gobierno nacional.

Imágenes difundidas posteriormente muestran que el vehículo involucrado pertenece a quien sería el padre de Gutiérrez.