Un polémico ex Puma y una vedette famosa tuvieron un sombrío divorcio

Pamela Pombo confirmó la ruptura con Mauro Albacete pero advirtió que no puede revelar las causas por la complejidad del caso. Qué hay detrás de este silencio y el borrado de sus redes sociales.

El idilio entre la modelo Pamela Pombo y el exPuma Mauro Albacete, protagonista de la selección que alcanzó el tercer puesto en el Mundial de Rugby 2007, llegó a su fin. Tras un casamiento a fines del 2023, la pareja anunció su separación en medio de un silencio elocuente. Según adelantó la propia Pombo, los motivos se vinculan con un conflicto oscuro que trasciende lo sentimental y derivó en un terreno legal, envolviendo la ruptura en un misterio absoluto.

Su historia fue intensa y veloz. Luego de coincidir por años en un gimnasio, solo necesitaron dos meses de noviazgo para dar el sí civil el 28 de diciembre de 2023. La fiesta oficial llegó siete meses después, una celebración fastuosa en un salón de Pilar. Con más de 250 invitados, 20 damas de honor, 15 padrinos, espectáculos en vivo y un menú de alta cocina, la celebración pintaba un cuadro de felicidad plena que hoy parece una postal distante.

Ese contraste es brutal. En las últimas horas, ambos emprendieron una limpieza digital radical: desaparecieron de sus redes sociales todas las fotos y videos juntos. Los registros del casamiento civil y de la gran fiesta se esfumaron. Pombo solo mantuvo algunas imágenes con amigas y postales de su vestido de novia, un gesto que muchos interpretan como el símbolo de un quiebre definitivo y el intento de volver a su vida anterior.

Frente a los rumores, la modelo salió al cruce para confirmar la separación, pero con una advertencia que paralizó. "Me estoy separando. En este momento no puedo darte los motivos y razones por las cuales nos alejamos porque es algo muy grave y muy delicado, que está en manos de mis abogados", declaró. Sus palabras, escasas pero cargadas, dejaron en claro que el problema excede un desengaño amoroso y se adentra en un pantano legal de gravedad.

El hermetismo que rodea el caso es total. Mientras otros famosos exponen sus conflictos públicamente, Pombo y Albacete eligen un mutismo que alimenta más preguntas que respuestas. Esta estrategia contrasta con la tendencia actual de airear las diferencias, pero refleja la severidad del asunto que los abogados ahora manejan entre bastidores.

Así, el cuento de hadas exprés entre la mediática y el ídolo deportivo terminó con un giro inesperado y sombrío. Entre la lujosa celebración en Pilar y el actual laberinto judicial, pasaron apenas unos meses.