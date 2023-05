Alina confirmó su romance con un exjugador de fútbol

Alina Moine y Federico Giuliani, ex pareja de Candelaria Tinelli, confirmaron su romance a través de las redes sociales con una imagen en la que se los puede ver enamorados. “Vos y yo, soñando despierto”, escribió el ex futbolista en su cuenta de Instagram, y el comentario con emojis de la periodista de ESPN no tardó en llegar en la publicación.

De esta forma, la conductora tomó distancia de Marcelo Gallardo (ex técnico de River Plate), ya que por mucho tiempo fue vinculada amorosamente con el entrenador, aunque nunca ratificaron esa relación.

Además de esa especulación, también surgió la versión de un amorío de Alina con Marcelo Tinelli. La historia se inició durante el Mundial de Qatar 2022, cuando los dos coincidieron en los estadios y diferentes lugares. Ambos desmintieron el romance e incluso juntos subieron un video riéndose de los trascendidos.

En el caso de Giuliani, estuvo de novio con la hija de Tinelli en el año 2020. Quien los habría presentado en su momento fue Lisandro López (ex Boca Juniors), el novio de Mica Tinelli.

La nueva pareja de Alina tiene 31 años y nació en Santa Fe. Se dedicó al fútbol profesional y luego pasó a trabajar en la parte amateur. Si bien comenzó con su carrera futbolística en 2004 en el Club Atlético Argentino de Quilmes, pasó por varios más hasta que en 2019 finalizó su trayectoria en Belgrano de Paraná. El joven en 2020 comenzó a trabajar en la Secretaría Técnica de San Lorenzo, mientras estaba con la hija del productor y dueño de Laflia.