Allanan vivienda en búsqueda de material pornográfico infantil

El operativo fue realizado por personal de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Puerto Deseado.

Por expresas directivas del Juzgado de Instrucción Penal de la ciudad de Puerto Deseado, este miércoles a las 13.30 los policías irrumpieron en un domicilio particular ubicado en la calle Pueyrredón.

El informe de prensa oficial señala que la diligencia se llevó adelante a raíz de una solicitud efectuada por el Ministerio Público Fiscal de dicha ciudad, en el marco de actuaciones iniciadas por la presunta tenencia de material de contenido sexual que involucraría a menores de edad.

Como resultado del procedimiento, se secuestró un dispositivo de telefonía celular, el cual quedó a disposición del magistrado interviniente para la realización de las diligencias y pericias correspondientes.