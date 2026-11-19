La comisión de fomento de Cañadón Seco llevó adelante una jornada de siembra y riego de semillas de agropiro en un extenso predio ubicado al final de calle Challaco.

El objetivo de esta actividad desarrollada el miércoles de esta semana fue recuperar la cobertura vegetal y prevenir procesos de erosión del suelo.

Esta acción forma parte de un proyecto iniciado en 2025, con el acompañamiento técnico de la UNPA, el cual contempla el seguimiento y la evaluación de los resultados durante los próximos años.

Para tal fin, la comuna concretó la adquisición de semillas de agropiro (pasto que recupera suelos), destinando recursos comunales a una intervención ambiental que requiere planificación, inversión y continuidad.

La actividad contó con la presencia del presidente de la comuna, Gabriel Galarza; el secretario General Carlos Lisoni; la directora de Salubridad y Ambiente, Estela LLampa; y la ingeniera agrónoma Paula Luna.

También participaron trabajadores del área de Infraestructura Verde y el equipo GIIRSU, contándose además con el acompañamiento de maquinaria de Vialidad Provincial bajo la coordinación del subdirector de Servicios Fernando Carrizo.

De esta manera, la gestión comunal continúa impulsando acciones concretas para recuperar los espacios afectados, proteger los recursos naturales y fortalecer la conciencia ambiental.

Cuidar el suelo es cuidar nuestro presente y construir un futuro más sostenible para Cañadón Seco.