Comisión de fomento solicitó fortalecer medidas de seguridad

El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, mantuvo el jueves en Río Gallegos, una reunión de trabajo con el Ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos.

El objetivo del encuentro fue el de abordar distintos aspectos claves vinculados a la seguridad de la localidad y sus zonas adyacentes.

En ese marco se analizaron estrategias y herramientas disponibles para fortalecer la prevención, optimizar los recursos existentes y profundizar la articulación entre organismos provinciales y la comuna, en beneficio de la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Asimismo, se avanzó en las gestiones para la próxima firma de un convenio que permitirá instrumentar el juzgamiento de infracciones

de tránsito a través del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito, creado mediante la Ley Provincial Nº 3935.

Esta herramienta permitirá a Cañadón Seco contar con un marco legal y administrativo para llevar adelante controles e infracciones de tránsito, considerando que la comisión de fomento no dispone de un Juzgado de Faltas propio.

Además, el acuerdo establecerá un mecanismo de distribución de los fondos recaudados entre la provincia y la comisión de fFomento.

De esta manera, la gestión comunal continúa impulsando acciones y articulaciones institucionales que permitan fortalecer la seguridad vial, mejorar la capacidad de respuesta del Estado y brindar mayores herramientas de prevención y control para Cañadón Seco y su comunidad.