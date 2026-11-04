Reinauguran instalaciones del Centro Recreativo Comunal

La comunidad de Cañadón Seco celebró el martes la reinauguración del Centro Recreativo Comunal, un espacio público que forma parte del patrimonio histórico de la localidad.

Las instalaciones ubicadas en la esquina de las calles Caimancito y Señal Picada albergaron años atrás al antiguo Club de Bochas y se encontraban cerradas y deterioradas, por lo cual la Comisión de Fomento destinó fondos propios para someterlas a una intensa tarea de refacción y modernización, en el marco de su programa de recuperación de edificios y espacios comunitarios.

Ahora no solo de remodelaron sus dos canchas de bochas, a las cuales se le colocó una alfombra de material sintético (caucho reciclado), sino que además se restauró el techo, cielorraso y pintura.

A ello se suma la instalación de nuevos sistemas de iluminación y calefacción, la habilitación de una sala de juegos de mesa, quincho y una oficina donde funcionará la Dirección de Recreación y Bienestar Comunitario.

El acto de reinauguración que contó con la asistencia de numerosos vecinos, incluyendo adolescentes y jóvenes, fue presidido por el jefe comunal, Gabriel Galarza.

Al realizarse el tradicional corte de cintas, el mismo fue acompañado tanto por el titular de la citada Dirección, Daniel Dacal, como por históricos bochófilos, entre ellos Isidro Salazar, Lulo Dacal y María Gómez.

Más tarde, junto a referentes de las nuevas generaciones, los mismos fueron invitados ser protagonistas de los primeros lanzamientos en las remozadas canchas.

Al hacer uso de la palabra, visiblemente emocionado, Daniel Dacal, resalto que esas dos canchas de bochas son únicas en la región patagónica por el tipo de material que se utilizó para su remodelación.

Por su parte, Gabriel Galarza agradeció la presencia de numerosos vecinos e hizo un reconocimiento especial al personal de la Dirección de Obras y Servicio de la comuna que trabajó en las remodelaciones, contándose también con el aporte de otros colaboradores.

Citó además que esta era la primera obra de su gestión de menos de un año y hubiera querido que se inaugurar mucho antes pero bien es sabido que los difíciles momentos económicos hicieron que se dosificaron los recursos para lograr el objetivo con grandes esfuerzos,

Con todo, puso de relieve el hecho de mantener siempre vigente la impronta de recuperar espacios de encuentros comunitarios y de manera particular se dirigió a los adolescentes y jóvenes presentes, manifestándoles que este Centro también estaba pensado para ellos,

“Todos pusimos un poco de esfuerzo para que este sea un gran lugar y verlo así es un lujo, por lo cual reitero mi agradecimiento a todos los que lo hicieron posible”, subrayó.