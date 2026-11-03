Municipales de la cuenca carbonífera unifican reclamos

Los sindicatos de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre buscan que los diputados provinciales intervengan para conseguir una reunión con el Poder Ejecutivo. En este contexto, dirigentes de ambos sindicatos mantuvieron una reunión conjunta y mientras el SEM de 28 de Noviembre realiza desde el lunes un paro total de 96 horas, el SOEM de Río Turbio lleva adelante cortes de ruta (foto).

En 28 de Noviembre, que tiene como intendente a Aldo Aravena, el esquema del conflicto también contempla la posibilidad de realizar medidas sorpresivas durante las jornadas de protesta.

Uno de los puntos centrales del encuentro entre los representantes sindicales de ambas localidades es la búsqueda de una respuesta política e institucional que permita destrabar los reclamos.

De esta manera, el conflicto excede las discusiones paritarias de cada municipio y pone nuevamente en discusión el financiamiento de las administraciones locales de la Cuenca Carbonífera.

Fuente: Nuevo Día