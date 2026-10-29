Cañadón Seco busca reactivar su Parque Industrial

La reactivación del Parque Industrial de Cañadón Seco fue uno de los temas centrales de la reunión que mantuvieron este miércoles el presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Galarza, y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. El encuentro abordó la situación económica y social de la localidad, sus principales necesidades y las posibilidades de ampliar su actividad productiva.
En ese marco, ambos analizaron las herramientas que ofrece la Ley Provincial 4011 de Promoción y Desarrollo Industrial, cuya puesta en marcha fue presentada por el Gobierno provincial. La conversación estuvo enfocada en las oportunidades que el régimen puede abrir para captar inversiones e incentivar la radicación de empresas, con el objetivo de diversificar la economía y generar empleo en Cañadón Seco.
La agenda incluyó un repaso de las obras y tareas que llevan adelante la Provincia y la Comisión de Fomento. Entre ellas, se destacó la construcción de nuevas viviendas a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), financiadas con fondos UNIRSE.
También se revisaron los trabajos de forestación y reforestación realizados junto al Consejo Agrario Provincial y la instalación de luminarias en distintos sectores de la localidad, en conjunto con Servicios Públicos. Estas intervenciones apuntan a mejorar el entorno urbano y las condiciones de seguridad de los vecinos y del tránsito.
Además de evaluar otras tareas en ejecución, Galarza y Vidal vincularon los avances de esas iniciativas con las necesidades de la comunidad y los próximos desafíos productivos de Cañadón Seco.