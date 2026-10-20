Asamblea de petroleros con anuncios de reactivación

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, llevó adelante el lunes una asamblea de afiliados en Cañadón Seco, frente a la planta deshidratadora.

Fue presidida por el secretario general, Rafael Güenchenén, acompañado por otros miembros de comisión directiva y tuvo el carácter de informativa para trabajadores y trabajadoras de las distintas empresas contratistas que desarrollan tareas en los yacimientos de la operadora Quintana.

Uno de los anuncios más importantes de la jornada fue la confirmación de la puesta en marcha de un equipo perforador en el yacimiento Aguada Bandera, que iniciará sus operaciones en los próximos días con un programa inicial de cinco pozos.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante esta primera etapa, se evaluará el traslado del equipo hacia la zona de Cañadón Seco, con el objetivo de dar continuidad a las tareas de perforación.

Asimismo, se informó que la operadora se encuentra próxima a definir la incorporación de un segundo equipo durante los primeros meses de 2027, lo que representa una perspectiva alentadora para la reactivación de la actividad hidrocarburífera y la generación de nuevas oportunidades laborales para los trabajadores petroleros santacruceños.

En ese marco Güenchenen, agradeció especialmente el acompañamiento y la confianza de los trabajadores, al tiempo que reafirmó su compromiso de mantener una conducción presente en los yacimientos, con diálogo directo y permanente con los afiliados.

“Mi compromiso es con los afiliados, y las explicaciones se las doy a ellos, no a las operetas políticas”, expresó el secretario general, dejando en claro que su prioridad es la defensa de los derechos y las fuentes laborales de los trabajadores petroleros.

En ese sentido, ratificó que “siempre vamos a dar la cara, en las buenas y en las malas”, destacando que la cercanía con los trabajadores y la responsabilidad de brindar respuestas constituyen pilares fundamentales de esta comisión directiva”

Fuente: Prensa SIPGER