Campus de alto rendimiento para arqueros de futsal

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco impulsó un campus de alto rendimiento deportivo para arqueros de futbol de salón.

La capacitación comenzó el viernes y se extenderá hasta este domingo con alrededor de 80 participantes que integran equipos locales, de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, tanto niños como adolescentes y adultos, incluyendo mujeres.

El instructor es José Alaimes, quien se perfeccionó con referentes de la especialidad de club brasileño Corinthians y dictó clases en diversos clubes nacionales como Racing, Barracas Central y Platense, preparando arqueros que llegaron a participar de campeonatos internacionales.

Este campus tiene el apoyo del entrenador de arqueros de Caleta Olivia, Gonzalo Melitele, y vale señalar que durante las jornadas intensivas de trabajo también se cuenta con el apoyo de profesionales de distintas disciplinas que aportan sus conocimientos vinculados con la formación, entrenamiento deportivo, nutrición, kinesiología y coaching deportivo.

En la presentación oficial del evento, ambos compartieron la conferencia de prensa -que tuvo lugar en Polideportivo Comunal- con el presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Galarza, y la directora de Deportes, Mariana Gordillo.

En ese marco, Galarza dijo que esta iniciativa se enmarca en el impulso de las políticas deportivas que van más allá del aspecto competitivo y que este año se hizo especial hincapié en capacitaciones específicas destinadas no solo a los referentes de Cañadón Seco, sino también de localidades vecinas.

Al respecto, aludió a la importancia de generar vínculos de integración, desarrollo y transformación de las comunidades a través de diferentes disciplinas deportivas y recreativas.

“En este caso nos reconforta tener aquí a numerosos arqueros de futsal en un campus que fortalecerá a las escuelas deportivas y cada uno de los instructores y profesores que trabajan en ellas”, puntualizó.