El objetivo es consolidar equipos de trabajo más eficientes, comprometidos y preparados para responder a las demandas de la comunidad,

Bajo esa premisa, la comisión de fomento de Cañadón Seco llevó adelante esta semana dos jornadas de capacitación destinadas a fortalecer las herramientas de gestión, comunicación y liderazgo de sus trabajadores.

Esta iniciativa se enmarca en una decisión política del jefe comunal, Gabriel Galarza, cual es la de impulsar la formación y capacitación permanente como pilares fundamentales de una gestión que busca mejorar continuamente su funcionamiento institucional y brindar una atención de mayor calidad a los vecinos y vecinas.

La propuesta se desarrolló en articulación con la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UACO) y contempló dos ejes temáticos centrales: “Comunicación y delegación: del mensaje a la acción” y “Trabajo en equipo: todos para uno, uno para todos”.

Durante ambos encuentros se compartieron herramientas prácticas orientadas a fortalecer los canales de comunicación interna, optimizar la organización de las tareas, promover el liderazgo y consolidar una dinámica de trabajo colaborativa entre las distintas áreas de la institución.

Desde el Ejecutivo comunal se destacó la importancia de generar estos espacios de aprendizaje e intercambio, entendiendo que fortalecer las capacidades de quienes forman parte de la institución también significa mejorar los servicios y las respuestas que se brindan a toda la comunidad.

Asimismo, hizo un especial agradecimiento a la licenciada Luz Mary Sánchez y a las autoridades de la UNPA-UACO por su acompañamiento, compromiso y aporte profesional para hacer posible esta propuesta de formación y crecimiento institucional.

Fuente: comuna de Cañadón Seco