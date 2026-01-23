Alpine presentó el A526 de Franco Colapinto

Junto a su compañero, el francés Pierre Gasly, descubrieron el nuevo monoplaza que conducirán en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto fue parte este viernes de la presentación del A526, el flamante auto con el que la escudería Alpine participará de la Fórmula 1, en una renovada categoría -a nivel integral-, donde junto a su compañero Pierre Gasly y miembros del equipo conocieron el monoplaza en una ceremonia arriba de un crucero en Barcelona, España.

Con la palabra de los ejecutivos, con la del italiano Flavio Briatore (Asesor Ejecutivo), la de Gasly primero y luego Colapinto, ambos pilotos tuvieron la oportunidad de dar a conocer levantando el manto oscuro que cubría la máquina que este 2026 contará con motores Mercedes.

"Es muy emocionante, el coche se ve increíble, los neumáticos, los colores, el brillo, creo que, ya saben, esos bonitos colores, creo que va a ser increíble", indicó Franco Colapinto.

"Gracias a los patrocinadores, al equipo, y creo que va a ser un gran día para el equipo. Va a ser un día emocionante, y para ser sincero, han hecho un trabajo increíble para poner el coche en pista después de largos turnos de noche", agregó el piralense.

"El juego es siempre el mismo: tenemos que ir rápido", dijo a los invitados y a los medios de comunicación el asesor ejecutivo Flavio Briatore, que llevó a ‌los predecesores del equipo, Benetton y luego Renault, a los títulos en las décadas de 1990 y 2000.

"Creo que este año seguro que somos competitivos. Tenemos un coche nuevo y los mismos pilotos", agregó el italiano. "Les prometo que él (Colapinto) ha hecho un muy buen trabajo. Espero que el resultado sea mucho mejor y que esté listo para competir con Pierre".

"Necesitamos dos ‌pilotos que compitan todo el tiempo para el equipo", sentenció.