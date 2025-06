Alumno amenazó con matar a los docentes del turno tarde

En Guaymallén, Mendoza, una docente denunció haber recibido un video por WhatsApp en el que un alumno amenaza con matar a “todos los docentes del turno tarde”, con la excepción de ella. El hecho ocurrió en el Instituto Cacique Guaymallén, ubicado en el distrito Buena Nueva, y es investigado desde el lunes por la Dirección General de Escuelas.

Según indicaron las autoridades, en el video se observa a un adolescente exhibiendo un arma y un cartel con la amenaza de muerte. La situación generó gran preocupación en la comunidad educativa y desde el martes el establecimiento permanece bajo custodia policial.

El adolescente aún no pudo ser identificado, ya que el número de teléfono desde el cual se envió el video no figura en la base de datos de la escuela. Este detalle generó mayor confusión, dado que la docente que recibió el mensaje también trabaja en el turno tarde en otras instituciones del Gran Mendoza. Por este motivo, no se descarta que la amenaza pudiera estar dirigida a otro establecimiento.

Las autoridades educativas y policiales continúan con las tareas de investigación para esclarecer el origen de la amenaza y garantizar la seguridad en los colegios de la zona.