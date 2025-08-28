Alumnos de la Escuela N° 126 celebraron el Día del Árbol con una plantación

Más de 80 estudiantes de Km. 8 participaron de una jornada organizada junto a la Subsecretaría de Ambiente, donde sembraron especies nativas y profundizaron en proyectos de reciclaje y compostaje.

En el marco del Día Nacional del Árbol, alumnos de cuarto y quinto grado de la Escuela Provincial N° 126 de Km. 8 realizaron este jueves una plantación de especies en el patio de la institución. La actividad se desarrolló con el acompañamiento de la Subsecretaría de Ambiente Municipal, a través de su Dirección de Educación Ambiental, con el propósito de generar conciencia sobre el cuidado de la naturaleza y la construcción de entornos saludables.

Desde el año pasado, los estudiantes vienen participando de diversas charlas y proyectos vinculados al reciclaje, la elaboración de compost y la recolección de aceites vegetales usados, iniciativa que permitió a la escuela acceder a la donación de árboles. En esta ocasión, se sembraron ejemplares de ciruela de jardín y acacia longifolia.

Mariela Pesci, directora operativa de la Dirección de Regulación y Control de Aceite Vegetal Usado, explicó que el proyecto “surgió de la recolección de aceites vegetales de los domicilios, para evitar que ese residuo termine contaminando el mar o el basural”. En ese sentido, destacó el compromiso de los estudiantes, quienes impulsaron la campaña que luego derivó en la entrega de los árboles para la forestación del establecimiento.

Por su parte, la directora de la Subsecretaría de Ambiente remarcó que “los niños son las nuevas generaciones que más ayudan en sus hogares. Es fundamental que comprendan la importancia del cuidado ambiental, porque no sólo multiplican lo aprendido, sino que también generan nuevas propuestas para mejorar las prácticas de reciclaje”.

La docente Piedad Padilla, responsable del proyecto “Sembrando Conciencia”, recordó que la propuesta comenzó en 2023 con actividades de siembra, reproducción de plantas, compostaje y la elaboración de eco botellas. “Presentamos la iniciativa en la muestra Educo, recolectamos aceite usado para evitar la contaminación y también trabajamos la idea de las huertas domiciliarias, para que los chicos aprendan a cultivar sus propios alimentos”, señaló.

Con esta jornada, los alumnos de la Escuela N° 126 reafirmaron su compromiso con la educación ambiental, combinando aprendizaje, acción comunitaria y conciencia ecológica.