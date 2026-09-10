Alzheimer: Comodoro pone el foco en la prevención y el deterioro cognitivo

Durante septiembre habrá charlas, talleres y capacitaciones para adultos mayores, familiares, cuidadores domiciliarios y la comunidad. Las propuestas apuntan al diagnóstico precoz, la prevención y el acompañamiento de quienes atraviesan demencias.

En el marco del Mes Mundial del Alzheimer, el Municipio de Comodoro Rivadavia desarrollará durante septiembre una agenda de actividades orientada a la prevención del deterioro cognitivo, el diagnóstico precoz y el acompañamiento de las personas con Alzheimer y otras demencias.

La propuesta es impulsada por la Dirección General de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y contempla encuentros destinados a distintos sectores de la comunidad: adultos mayores, familiares, cuidadores domiciliarios y público en general. También se abordarán herramientas vinculadas con el autocuidado de quienes cumplen tareas de acompañamiento.

La directora general de Adultos Mayores, Viviana Traversa, explicó que la iniciativa busca “trabajar justamente el diagnóstico precoz y concientizar a la comunidad sobre el deterioro cognitivo y las demencias”, con especial atención en la contención del familiar cuidador y la prevención.

Traversa señaló que Comodoro Rivadavia cuenta con una importante población mayor de 60 años: según el último censo, representa el 13,4% de los habitantes. En ese contexto, remarcó la importancia del control de la salud y de la estimulación mental frente a un deterioro cognitivo que puede comenzar de manera temprana.

“Básicamente, lo que se busca es, primero, poner en conocimiento de la comunidad qué implica el deterioro cognitivo, cómo prevenirlo y cómo trabajar directamente con personas que ya tienen un deterioro cognitivo instalado o una demencia”, sostuvo.

La funcionaria también destacó el trabajo que se desarrolla durante todo el año en los distintos grupos recreativos y en los Centros de Día San Martín y Papa Francisco. En total, alcanza a casi 600 personas mayores, entre ellas algunas que presentan deterioro cognitivo o principios de demencia. En esos espacios se priorizan herramientas que favorezcan su autonomía.

AGENDA

Desde este lunes y hasta el viernes, de 14 a 17, se realizará la propuesta “Sensibilización, Reflexión y Prevención del deterioro cognitivo” en los 12 grupos recreativos de adultos mayores y los dos Centros de Día. La actividad estará coordinada por operadoras socio-recreativas, profesores, la Dirección de Participación Comunitaria y un equipo de Salud Mental del Hospital Alvear.

El sábado 12, de 14 a 17, será el turno del encuentro “El autocuidado para el familiar cuidador de personas con demencias”, en la sede de INECO Patagonia, ubicada en Bouchardo N.º 1350, 7.º piso. Está dirigido exclusivamente a familiares cuidadores y contará con la participación del psicólogo Marcos Parra, la terapista ocupacional Leila Martínez y el médico clínico Hernán Barreda. El cierre estará a cargo del profesor Luis Acosta Rodríguez.

Para el sábado 19, de 16 a 19, está prevista la “Charla Abierta sobre Alzheimer y otras demencias”, en la nave central del Centro Cultural, con acceso para la comunidad en general. Participarán la médica especialista en neurología Cecilia Jacobsen, la médica especialista en farmacoepidemiología María Caterina Milone, el equipo de Salud Mental del Hospital Alvear, el Centro de Salud Solanas y estudiantes de la cátedra de Neurología de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNPSJB.

El viernes 25, a las 18, se desarrollará de manera virtual el conversatorio “Proceso de envejecimiento desde la perspectiva demográfica y social. Prevención del deterioro cognitivo”, correspondiente a un proyecto de investigación de la UNPSJB. La actividad estará destinada a la comunidad en general y contará con los profesionales Adrián Ñancufil y Amelia Carrizo.

Finalmente, el sábado 26, de 9 a 13, se realizará la capacitación para cuidadores domiciliarios “Herramientas y estrategias que favorecen la autonomía e independencia de personas con Alzheimer”, en el aula mayor de la UNPSJB. Participarán Cecilia Jacobsen, Leila Martínez y Marcos Parra.