Amenazan a Di María: "Nosotros no tiramos papelitos"

La Policía de Santa Fe y la Justicia provincial investigan una amenaza contra Ángel Di María, astro del Benfica y campeón del mundo en Qatar, luego de que un cartel en un nylon negro fuera arrojado por un auto sospechoso frente al country donde suele quedarse el jugador en sus visitas al país.

El cartel fue arrojado por un auto gris en movimiento frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, vecina a Rosario. El hecho fue reportado a las 2:30 de este lunes por personal de seguridad del lugar, que aseguró haber visto al auto circular de forma llamativa frente al country. Así, llegó personal de una comisaría cercana que analizó las filmaciones. Allí se encontró el cartel, que fue incautado.

Según detalló Infobae, el mensaje decía lo siguiente: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

El episodio se suma a un preocupante incremento de amenazas. Esta mañana, un colectivero de la zona noroeste de Rosario halló una amenaza en el galpón de la firma cuando se disponía a tomar servicio para comenzar su recorrido en la línea 153.

“Hoy uno menos con la mafia zona oeste”, fueron las palabras escritas en el papel. El episodio remite de forma directa al asesinato a sangre fría de Marcos Iván Daloia, el chofer baleado a bordo del vehículo que conducía en la ciudad tres semanas atrás.

El papel con el mensaje amenazante fue incautado por personal de la Policía de Investigaciones, que se dirigió al lugar por orden del cuerpo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación que fue creado para esclarecer los atentados y crímenes considerados narcoterroristas.