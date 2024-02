Analizan quitar subsidios a quienes tengan auto o moto con menos de 5 años

El Gobierno avanza en el objetivo de reducir el monto de los subsidios energéticos (electricidad y gas) y para eso considera retirarle el subsidio a los grupos familiares si alguno de sus integrantes tiene un auto o moto de menos de 5 años de antigüedad, según surge de documentos que publicó la Secretaría de Energía de la Nación, encabezada por el ingeniero Eduardo Rodríguez Chirillo, según citó Clarín.

Los nuevos cuadros tarifarios del servicio de las distribuidoras eléctricas que operan en el Área Metropolitana (AMBA) Edenor y Edesur comenzaron a regir este fin de semana, con subas de entre 65 y 150 por ciento, pero el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguró que "el Estado dará cobertura a los sectores vulnerables".

Por su parte, el presidente Javier Milei indicó que "parte de la recomposición de tarifas contempla el problema de los precios y parte de la recomposición es vía mejora salarial".

En esta línea, Milei consideró que "el problema no es que las tarifas sean caras, sino que Argentina en la convertibilidad tenía un salario de US$ 1.800 y hoy el promedio debería ser de US$ 3.000 pero está en US$ 300".

El mandatario señaló a radio Rivadavia que "los precios tienen que ser precios de mercado, que representen el costo de oportunidad".

Los nuevos valores fueron establecidos a través de las resoluciones 101/2024 y 102/2024 del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial y se actualizarán automáticamente a partir de abril.