Andrea Rincón se cansó y contó el maltrató que sufrió a manos de su ex

La historia de amor de Andrea Rincón fue mucho más complicada de lo que se podría imaginar. Es que ella decidió separarse en septiembre de 2023 a 7 meses de haberse comprometido. Pero el problema no pasa por ahí, sino que está relacionado con el accionar de Mauricio Corrado, ya que ella acusó que la maltrató y le mintió en reiteradas oportunidades.

Cuando Andrea Rincón anunció que su relación con Mauricio Corrado había terminado, no se animó a contar todo lo que había detrás de esta decisión. Sin embargo, con el paso del tiempo se animó a exponer todo lo malo que vivió en esos meses.

Es que luego de apoyarse en la religión para alejarse de los malos habitos, se topó con una persona que no fue positiva en su vida: "Jesús pesa tu corazón. Hay una parte de la Biblia que dice que pesa tu corazón y tu fe. Y a mí me pasó que las personas que más quise... Imagínense que tuve hasta una pareja cristiana, que era un mentiroso compulsivo, y vos decís: ‘Me voy’".

"El único novio cristiano que tuve es un mentiroso y habla de Dios, ¿qué es? ¿un chiste? Dios es la verdad y la mentira es el diablo, ¿de qué me estás hablando? Yo me tenía que haber alejado", expresó Andrea Rincón bastante ofendida por todo lo que vivió con Mauricio Corrado en esos meses de relación.

Más allá de estallar de bronca y acusarlo por el maltrato y las mentiras, quiso ver el lado bueno: "Yo creo que Dios me puso a prueba y esa es la parte en donde te pesa el corazón. Porque vos lo primero que podés hacer es decir: ‘Si esto es Dios, me voy’. Porque yo era un bebé tomando la mamadera. El cristiano va pasando por etapas y en la etapa más complicada, la pude pasar"

En este contexto, ante todo lo negativo que llevaba esta relación, en diálogo con el profeta Hernán Acosta, marcó que hizo todo para mantenerse firme en la religión: "Además, en ningún momento se me cruzó por la cabeza decir: ‘No, cambio de iglesia, me voy a otro lado’. Es esta persona el que... Además, hay un montón de falsos cristianos y por eso la gente no cree en Dios. Hay tanta gente alejada de Dios porque hay mucha gente haciendo atrocidades en nombre de Dios. Hay muchos falsos cristianos dando vueltas, pero yo no me voy a alejar por eso. Todo lo contrario, me voy a afianzar más".

Sin embargo, no perdió la oportunidad para exponerlo y dejarlo muy mal parado ante todos: "Si vos decís que sos cristiano, pero sos un mentiroso y estafas a gente, no... Soy yo la que tengo que ir más predicando la palabra, aunque no estoy todavía para hacerlo. Pero hablando de lo que Dios hizo en mí, de los milagros que hizo en mí, para contrarrestar lo que hace esta gente que son falsos cristianos y están haciendo todo lo contrario".