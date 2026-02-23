ANMAT prohibió la venta de productos capilares sin registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercialización en todo el país de una serie de productos capilares que no contaban con registro sanitario, según lo establecido en la Disposición 599/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a productos de la marca “SILKDROP”, en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento, incluyendo tratamientos de alisado, botox capilar, keratinas y un recuperador capilar. De acuerdo con el organismo, ninguno de estos artículos presentaba datos de inscripción sanitaria en su rotulado, ni figuraba en la base oficial de cosméticos habilitados.

Riesgos para la salud

Desde ANMAT explicaron que la falta de registro implica que los productos no fueron evaluados por la autoridad sanitaria, por lo que no se puede garantizar su seguridad, calidad ni composición.

Además, advirtieron sobre la posible presencia de formol (formaldehído) como agente alisante, una sustancia no autorizada para uso cosmético. La exposición a vapores de este compuesto puede provocar irritaciones, reacciones adversas y otros efectos perjudiciales, especialmente cuando se utiliza de manera frecuente o en ambientes sin ventilación adecuada.

Cómo se detectó la irregularidad

Las actuaciones se iniciaron a partir de tareas de fiscalización del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal, que detectó la comercialización de estos productos sin autorización, lo que motivó la intervención del organismo.

La disposición también incluye la prohibición de un insumo médico, en el marco de los controles que ANMAT lleva adelante para prevenir irregularidades en la cadena de producción y venta.

Recomendaciones al público

Finalmente, desde el organismo reiteraron la importancia de que consumidores y profesionales verifiquen siempre que los productos cosméticos cuenten con registro sanitario vigente, visible en el envase, antes de su compra o utilización.

La medida busca proteger la salud pública y evitar riesgos asociados al uso de productos que no cumplen con las normas de seguridad establecidas.