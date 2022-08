Antileo Kick y una velada a pura acción en el municipal 1

Se vivió a pura acción el sábado, en el gimnasio municipal 1, donde Antileo Kick llevó adelante el festival M30, que contó con una grilla de 29 combates.

Panorama

1- Alan Miranda Team Poveda Vs Malcon Onieva. Ganador Malcon Onieva Team Antileo Profesora Belén Antileo Por Puntos Fallo Dividido.

2- Giordano Gisel Vs Gabriela Tour Team Dangal. Ganador Giordano Gisel Por Nocaut En El Primer Round.

3- Jorge Ramos Vs Vásquez Leonardo Ganador Por Puntos En Fallo Dividido Leonardo Vásquez Team Antileo Profesora Noelia Báez.

4- Federico Puertas Vs Pablo Pereyra. Ganador Federico Puertas Por Fallo Dividido Team Alvar.

5- Maximiliano Báez Vs Juan Matano Ganador Por Nocaut Primer Round Juan Matano Team Antileo.

6-Gabriel Espinosa Vs Pablo Mayorga. Ganador Gabriel Espinosa Por Puntos En Fallo Dividido.

7- Carlos Chequer Vs Ledesma Daniel Ganador Por Abandono Ledesma Daniel Puerto Madryn.

8-Enzo Nehigual Vs Sebastián Milkovic Ganador Enzo Nehigual Por Puntos Fallo Unánime Team Antileo Profesora Noelia Báez.

9-Benjamín Villavicencio Vs Luca Barrionuevo. Ganador Benjamín Villavicencio Puerta Madryn Ni Jiang.

10-Rodrigo Ruiz Vs Miguel Coliboro. Ganador Por Puntos Fallo Dividido Miguel Coliboro Team Penacho Deseado.

11-Aguilar Lucía Vs Rocío Mellado. Ganador Por Puntos Fallo Dividido Roció Mellado Team Mellado.

12-Lucas Lenis Vs Alan De la Vega. Ganador Lucas Lenis Team Penacho Deseado.

13- Salina Paz Va Aldaba Bobadilla. Ganador Salina Paz Por Fallo Dividido Puerto Madryn.

14- Gonzalo Velásquez Vs Emir Serrano Ganador Emir Serrano Por Fallo Dividido Team Muñoz.

15-Tadeo Godoy Vs Maxi Carrillo Ganador Tadeo Godoy Por Fallo Dividido Team Antileo.

16-Ezequiel Massiri Va Ignacio Guiachero Ganador Ignacio Guiachero Por Nocaut Primer Round De Puerto Madryn.

17-Eric Maqui Team Penacho Vs Gabriel Luque Team Antileo Fallo De La Pelea Empate.

Lucas Carrizo Va Ariel Barrionuevo Ganador Lucas Carrizo Por Fallo Unánime Team Mellado.

19-Zampa Francisco Vs Ezequiel Villalba. Ganador Zampa Francisco Por Nocaut 2 Round Puerto Madryn.

20- Eric Villa Vs Ezequiel Fernández Ganador Por Nocaut Primer Round Ezequiel Fernández Team Osorio.

21-Alexis Bilbao Vs Jeremías Gatica Ganador Alexis Bilbao Por Fallo Dividido Puebla Competición.

22- Mauricio Suárez Vs Ariel Méndez. Ganador Ariel Méndez Por Fallo Dividido Team Puebla Competición.

23- Carlos Fosati Vs Cristian Do Santos Ganador Cristian Do Santos Por Fallo Unánime Team Penacho.

24-Huilinao Ricardo Vs Cristian Erramouspe Ganador Huilinao Ricardo Por Fallo Unánime Puerto Madryn.

25- Leila Barrientos Va Romina Martínez Ganador Romina Martínez Por Fallo Unánime Team Mellado.

26-Copa Taller El Indio Combate Amateur Categoría Hasta 91 Kilogramo.

Hugo Canteros Vs Alejandro Águila Ganador Por Fallo Unánime Hugo Canteros Team Antileo.

Combates Semi Profesionales Femeninos.

27-Antonela Oniativia Vs Paula Lemon Ganador Por Puntos En Fallo Dividido Paula Lemon Team Muñoz.

Combate Semi Fondo

28- Copa Campeona Femenina De Kick Boxing Fundación Del Golfo

Tiara Uribe Vs Camila Jaramillo Ganador Por Puntos Fallo Unánime Tiara La Guerrera Uribe Team Antileo.

Combate De Fondo Copa Femenina M30 Kick Boxing

29- Fátima De Angelis Vs Florencia Lemon Ganador Por Puntos En Fallo Dividido Fátima De Angelis De Puerto Madryn Ni Jiang.