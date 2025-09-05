Antolín dominó los ensayos de los pilotos titulares del TN

Fue el más veloz de la Clase 2 en el segundo entrenamiento que se realizó este viernes en el autódromo de Buenos Aires.

Gonzalo Antolín dominó la tanda de entrenamientos reservada para los pilotos titulares del Gran Premio Elf – Copa Supermercados Coto, válida por la novena fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2, cuyo primer día de actividad llegó a su fin en la jornada de este viernes, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde el los autos de la divisional disputarán un entrenamiento, una clasificación y la primera de las pruebas finales.

El piloto mendocino, a bordo del Peugeot 208 atendido por Antolín Competición, cronometró 1m25s459, superando por 0s206 a Juan Pablo Pastori y por 0s372 a Alejo Borgiani, quien logró su única victoria en TN Clase 2 en este circuito, el 16 de mayo de 2021. En tanto, las principales posiciones las completaron Juan Eduardo Kreitz, cerrando un valioso día viernes para Antolín Competición, y Bautista Damiani, ocupando el quinto puesto en la cronometrada. Tras el subcampeón, un destacado sexto puesto logra Horacio Evolo, a bordo del Toyota Etios atendido por su propio equipo, asesorado por Ale Bucci Racing.

Luego de las dos tandas de este viernes, la dupla integrada por Gonzalo Antolín y Tomás Vitar dominaron la planilla general con 1m25s459, superando por 0s011 a Iñaki Beitia – Luis José Di Palma y por 0s188 a Bautista Damiani – Lucas Colombo Russell, entre los más destacados de la primera jornada de actividad para TN Clase 2, informó la página del TN.

En lo que respecta a la actuación de los pilotos comodorenses, Emanuel Abdala (Ford Fiesta) quedó 17º en el primer ensayo, mientras que su papá Sandro, con Toyota Etios, quedó 43º.

Y en el segundo entrenamiento, Renzo Blotta, con Etios, quedó 27º, mientras que Christian Abdala, también con un Etios, metió el 32º tiempo.

