Sebastián Cardozo es el presidente de la Asociación Austral de Hóckey

Con la presencia de Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, en la sede de la Asociación Austral de Hóckey sobre césped y pista, se hizo la presentación formal de la nueva comisión directiva que estará encabezada por Sebastián Cardozo en la presidencia, acompañado por Rita Alvarez Dupetit, como vicepresidenta.

Tras la asamblea el último 22 de agosto, quedó conformada la flamante comisión directiva que estará al frente de la entidad por el plazo de dos años.

Rita Alvarez Dupetit, nueva vicepresidenta de la entidad comentó que la nueva comisión viene ligada a la disciplina hace muchos años. “Siempre tratamos de poner nuestro granito de arena para que se pueda desarrollar el hóckey. Ahora, desde este lugar para sumar, con la idea de lograr los objetivos y todo lo que tenemos planteado, porque hay muchas ideas y mucho por hacer”.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, sostuvo que desde la cartera deportiva de la ciudad “estamos orgullosos de que el hóckey siga creciendo, que se sume gente a la comisión directiva, quienes son los que manejan la actividad deportiva, los que van a llevar para adelante los objetivos” y resaltó que el hóckey “está en un crecimiento muy grande y eso se ve reflejado en los resultados deportivos, en los equipos, en los torneos y Comodoro Rivadavia es una plaza para la disciplina regional cuando se tiene que venir a competir, y que se trabaja muy fuerte con el desarrollo de las formativas”.

Desde el Estado municipal, Martínez, confirmó que “los vamos a acompañar, a estar junto con ustedes en este nuevo desafío. Las puertas de la Dirección General de Deportes y el Ente van a estar abiertas para ustedes”.

Sebastián Cardozo, a cargo de la presidencia en la Asociación Austral manifestó que en la nueva comisión “estamos ante una oportunidad única en reactivar órganos de la asociación que antes no estaban funcionando” y agregó que el objetivo “es trabajar por el hóckey de la ciudad, el que nos representara, el seleccionado. Arrancamos con una agenda apretada en el torneo local, los viajes. La idea es fortalecer lo que se viene haciendo, aunar ideas para armar una agenda de trabajo, trabajar codo a codo con el municipio, el Ente Comodoro Deportes, que acompaña siempre. Queremos poner mucho en foco en el tema de los infantiles, con las escuelas municipales, los clubes de barrio. Es el desafío”, sentenció.

Nueva comisión directiva

Presidente: Sebastián Cardozo

Vicepresidente: Rita Álvarez Dupetit

Secretario: Laura Páez.

Tesorero: Víctor Manuel Iparraguirre

Primera vocal: Paula Vera

Segunda vocal: Susana Castro

Tercera vocal: Patricia Altuna

1er vocal suplente: Matías Hernández

2do vocal suplente: Andreina Silvestri