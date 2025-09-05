Rada Tilly quiere dar la vuelta este sábado

Con un empate ante Talleres Juniors, le alcanza para salir campeón del Apertura B con antelación.

Se disputa este sábado la 24ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que tiene como líder invicto e indiscutido a Rada Tilly.

En el horario central de las 15, el equipo de la villa balnearia será anfitrión de Talleres Juniors y le alcanzará con un punto para salir campeón, cuando aún resten dos jornadas.

El escolta Ferrocarril del Estado visitará a Nueva Generación y también jugarán Caleta Córdova-Deportivo Portugués, Universitario-San Martín, Deportivo Roca-Comodoro FC y Oeste Juniors-Stella Maris (este último a las 16:30).

Programa de la 24ª fecha

SABADO A LAS 15:00

- Caleta Córdova vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Diego Bayón y Matías Ortiz.

Cancha: Caleta Córdova.

- Universitario vs San Martín.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Asisntentes: Sergio Navarrete y Morena Brites.

Cancha: Castelli.

- Rada Tilly vs Talleres Juniors.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Luis Fimiami y Pablo Postendorfert.

Cancha: Rada Tilly.

- Deportivo Roca vs Comodoro FC.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Luis Marcial y Michel Pizarro.

Cancha: Deportivo Roca.

- Nueva Generación vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Gastón Cejas y Alejandro Acosta.

Cancha: San Martín.

SABADO A LAS 16:30

- Oeste Juniors vs Stella Maris.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Iván Peña y Selena Medina.

Cancha: Oeste Jrs.

LIBRE

- Manantiales Behr de Ciudadela.