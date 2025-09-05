Rada Tilly quiere dar la vuelta este sábado

Se disputa este sábado la 24ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que tiene como líder invicto e indiscutido a Rada Tilly.
En el horario central de las 15, el equipo de la villa balnearia será anfitrión de Talleres Juniors y le alcanzará con un punto para salir campeón, cuando aún resten dos jornadas.
El escolta Ferrocarril del Estado visitará a Nueva Generación y también jugarán Caleta Córdova-Deportivo Portugués, Universitario-San Martín, Deportivo Roca-Comodoro FC y Oeste Juniors-Stella Maris (este último a las 16:30).
…………………
Programa de la 24ª fecha
SABADO A LAS 15:00
- Caleta Córdova vs Deportivo Portugués.
Arbitro: Sergio Corbalán.
Asistentes: Diego Bayón y Matías Ortiz.
Cancha: Caleta Córdova.
- Universitario vs San Martín.
Arbitro: Brian Jerosimich.
Asisntentes: Sergio Navarrete y Morena Brites.
Cancha: Castelli.
- Rada Tilly vs Talleres Juniors.
Arbitro: Diego Schooff.
Asistentes: Luis Fimiami y Pablo Postendorfert.
Cancha: Rada Tilly.
- Deportivo Roca vs Comodoro FC.
Arbitro: Lucas Bres.
Asistentes: Luis Marcial y Michel Pizarro.
Cancha: Deportivo Roca.
- Nueva Generación vs Ferrocarril del Estado.
Arbitro: Gabriel Jarpa.
Asistentes: Gastón Cejas y Alejandro Acosta.
Cancha: San Martín.
SABADO A LAS 16:30
- Oeste Juniors vs Stella Maris.
Arbitro: Maximiliano Selg.
Asistentes: Iván Peña y Selena Medina.
Cancha: Oeste Jrs.
LIBRE
- Manantiales Behr de Ciudadela.