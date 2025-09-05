Se presentó la velada de kickboxing "Uniendo el Sur"

El festival se desarrollará este sábado desde las 14 en el Gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo. Serán más de ochenta combates.

Este sábado desde las 14 se llevará a cabo en el Gimnasio municipal Nº3, del barrio Máximo Abásolo, la velada de kickboxing “Uniendo el Sur”, organizada por Team 24/7 con la producción de CFC y el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Serán más de ochenta combates y una velada principal con doce peleas Pro-Am y el fondo profesional entre el anfitrión Erick Cheuque y el bonaerense Lautaro Arce.

Será el primer evento del Team 24/7 del profesor Franco Rodríguez, con la producción de CFC Producciones.

El festival contara con peleadores de Buenos Aires, Coyhaique (Chile) y de toda la región patagónica, incluidas las escuelas locales.

La velada principal será a partir de las 19 con doce combates Pro-Am donde estará el comodorense Tomás Taylor (Gym Fight Club) en semifondo, y el fondo profesional a cargo del anfitrión Erik Cheuque (Team 24/7) ante Lautaro Arce (La Jauría-Bs.As.).

En la presentación oficial estuvieron el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, también Franco Rodríguez (organizador y director de Team 24/7), Darío Achával (referente patagónico K-Box Latino/WKN/WKC), Leandro Moreno (Promotor CFC Producciones) y los atletas del fondo profesional.

“Agradecer a Franco y su familia, a su equipo por confiar en CFC Producciones. Marca el buen camino que fuimos haciendo durante estos años. Será un evento de grandes combates, de grandes protagonistas. Chicos que quieren crecer, así que esperamos a todos mañana sábado a partir de las 14 en el Municipal Nº3. Armaremos un lindo evento, alrededor de 80 combates entre kicklight, kickboxing amateur, Pro-Am y Profesional. Muchos cintos y copas en juego. Gracias Hernán por brindarnos el apoyo para poder afrontar estos eventos”, expuso Leo Moreno, de CFC Producciones.

Por su parte el organizador Franco Rodríguez, sostuvo: “Agradecerle a Hernán, porque desde el primer día nos brindó su apoyo. Agradecemos a usted y todo su equipo. Los invitamos mañana a partir de las 14 al Municipal Nº3, haremos un espectáculo lindo, primero en el barrio y apostando a esto. Gracias a todas las escuelas, profesores y alumnos, gracias por participar en nuestro primer evento”.

Mientras tanto, Hernán Martínez cerró: “Es una inmensa alegría como siempre, estar al lado de gente amiga como Leo trabajando en esto, con su productora, que está hace tiempo haciendo las cosas de manera responsable. Darle el éxito a Franco en su primer desafío, creo que llevará adelante las cosas muy bien, porque sumaste un equipo de gente hará las cosas serias. Vamos a llevar la actividad a un barrio como el Abasolo. Aprovéchenlo, cuídenlo. Gracias a los deportistas, bienvenidos a los que vienen de afuera. Quienes están al frente de esto lo hacen de forma seria y responsable, y nos sentimos orgullosos. Como Estado seguiremos acompañando, esperamos que salga todo bien, con mucho éxito”.

Cartelera - Velada principal

- Ian Sosa (GFC) vs Lautaro Bobadilla (Team Wolf)

- Arnaldo Ortiz (AFC Coyhaique-Chile) vs Darío Carrizo (Chino Team-C. Olivia)

- Agustín Verna (GFC) vs. Ulises López (Team Araneda-Las Heras)

- Florencia Moraga (Team Balboa) vs Jazmín Rodríguez (Team 24/7)

- Bruno Lemos (Muñoz Team) vs Luciano Robles (Rivas Team)

- Lautaro Duré (Dojo Samurai) vs Juan Ugarte (Team Antileo)

- Erick Villa (Team Wolf) vs Exequiel Arroyo (Dojo Samurai)

- Martín Paniagua (Muñoz Team) vs Agustín Robles (Rivas Team)

- Lautaro Paniagua (Muñoz Team) vs Erick Camacho (Team Maras-C. Olivia)

- Joel Rebollo (GFC) vs Brandon Troncoso (Team Maras-C. Olivia)

- Axel Neira (Chino Team) vs Maximiliano Breitenbucher (Team Balboa)

Semifondo Pro-Am

- Tomás Taylor (GFC) vs Luciano Gutiérrez (Gregorianos-Rawson)

Fondo Profesional

- Erick Cheuque (Team 24/7) vs Lautaro Arce (La Jauría-Bs.As.).