Victoria de Roca en Valle C

Fue 2-1 ante Oeste Juniors en el partido que estaba pendiente de la 20ª fecha del torneo Apertura B del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Deportivo Roca le ganó este sábado de visitante por 2-1 a Oeste Juniors en un partido que estaba pendiente del torneo Apertura B del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugó en Valle C, contó con el arbitraje de Cristian Ontivero, mientras que Lucas Bres y Sergio Navarrete oficiaron como los jueces de línea.

Oeste fue el que se puso en ventaja con un gol marcado por Maximiliano Pereyra a los 34 minutos de la primera etapa.

Pero Roca respondió porque a los 43’ del mismo período, Matías Cayul marcó el empate para el cuadro visitante.

En el segundo tiempo, mientras tanto, Roca se quedó con los tres puntos en Valle “C” por la conquista marcada por el juvenil Nicolás Fernández a los 37.

De esa manera, con este partido que estaba pendiente de la 20ª fecha, el certamen se puso al día, destacando que el líder del campeonato es el invicto Rada Tilly que está muy cerca no solo de consagrarse campeón sino también de lograr la ansiada vuelta a la Primera división “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Torneo Apertura B

Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif

Rada Tilly 55 21 17 4 0 62 13 +49

Ferro 51 22 16 3 3 71 32 +39

Córdova 50 22 16 2 4 57 19 +38

Portugués 46 21 13 7 1 54 17 +37

Roca 42 21 13 3 5 43 25 +18

Generación 30 21 9 3 9 42 45 -3

Talleres Jrs. 27 21 8 3 9 36 45 -9

San Martín 23 21 7 2 12 39 52 -13

Comodoro FC 20 21 6 2 13 32 42 -10

Oeste Juniors 17 21 4 5 12 31 49 -18

Stella Maris 13 21 3 4 14 24 61 -37

Universitario 11 21 3 2 16 25 65 -40

M.B. Ciudadela 8 22 2 2 18 21 71 -50