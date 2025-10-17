A.Pre.De. presentó la Noche Mágica del Deporte

Será el 10 de diciembre en el Club Huergo. El evento reconocerá a los deportistas destacados de la ciudad, con alrededor de 150 ternados en más de 40 disciplinas.

Se realizó el lanzamiento oficial de lo que será la Noche Mágica del Deporte edición 2025, un reconocimiento a los deportistas comodorenses que se desarrollará el miércoles 10 de diciembre en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3, a las 21.

El evento estará organizado por la Asociación de Prensa Deportiva (A.Pre.De.), con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Comodoro Deportes.

El acto estuvo encabezado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien estuvo acompañado por Osvaldo Bonino (Pte. A.Pre.De. CR) y Juan Carlos Astudillo (Vicepte. A.Pre.De. CR).

“Es un paso muy importante retomar la fiesta de la Noche Mágica del Deporte. Es algo que estaba pendiente, hace más de siete años que no la tenemos, y nos propusimos esto con el acompañamiento y el agradecimiento a Hernán que siempre estuvo predispuesto a trabajar, a las empresas privadas que nos acompañan”, comentó Bonino.

“Habrá más de 150 deportistas ternados en los distintos deportes. Estamos calculando entre 40 y 45 ternas, que son deportes que se hacen en Comodoro, que el deporte tenga su Asociación y esté trabajando con competencia interna. Queremos premiar al deportista que juega acá en Comodoro. En el deporte que sea. Es una evaluación muy fina que estamos haciendo, con el curriculum de cada deportista, con las competencias que han tenido a nivel local, regional, nacional e internacional. Somos casi 50 periodistas que estaremos eligiendo, cada terna y la mara dorada, que será el premio mayor al deportista del año”, explicó.

“El agradecimiento a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a Comodoro Deportes, por este acompañamiento que es posible gracias al trabajo en conjunto y la seriedad que le tratamos de dar a todo esto. A todos muchísimas gracias, y los esperamos el 10 de diciembre. Ojalá sea un evento que conmueva a la ciudad y sobre todo a los deportistas”, cerró el presidente de A.Pre.De.

Por su parte el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, agregó: “Nuestros deportistas siempre esperan esa fiesta. Ese trabajo lo llevaban adelante ustedes, y es importantísimo que hoy lo puedan concretar. Pedirles que se sostenga en el tiempo, que no se pierda más, en esta ciudad donde se respira deporte. Hoy que nuestros deportistas tengan ese reconocimiento en la ciudad es importantísimo. Que se junten, que se vean, que se conozcan, y eso es lo que creo la Asociación tomará como desafío”.

“Como Estado vamos a acompañar, con los recursos, con ideas, porque también hemos compartido ideas, porque estamos todos involucrados y estoy seguro que será un éxito, porque será nuevamente la Fiesta del Deporte, y porque los deportistas lo están esperando. El 10 de diciembre estaremos ahí, seguro que festejando y disfrutando”, sentenció el profesor Hernán Martínez.