Arbitro de fútbol denuncia robo de fotos de su celular

Di Meo lo denunció a las autoridades y, según los informes, los culpables enfrentan hasta seis años de cárcel por compartir el contenido sin su consentimiento. Diana le dijo a la policía: "He estado encerrada en casa, he estado llorando y vomitando durante dos días", según declaraciones que toma The Sun.

Di Medio, que es estudiante de Servicios Jurídicos para la Empresa, recurrió a Instagram, publicando un video de tres minutos para sus más de 119.000 seguidores, en el que agradecía a los fanáticos por inundarla con mensajes de apoyo. "Son videos privados los que me han robado. Alguien debe haber logrado ingresar a mi teléfono móvil. De lo contrario, no tengo idea de cómo se los llevaron", expresó.

“He presentado una denuncia y las autoridades se encargarán de todo. Agradezco a todos los niños y niñas que me escriben desde toda Italia. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran. Debemos denunciar estos videos y las personas que siguen compartiendo estas cosas”, detalló en el último posteo que subió a Instagram.

Di Meo también dijo valientemente a sus seguidores que espera que otros sigan su ejemplo, con el objetivo de que las víctimas del mismo crimen encuentren “la voz” para hablar.

Ella continuó: "Estoy aquí para hablar de eso, muchos de nosotros no podemos hacerlo y escondernos. Espero dar voz a todas esas víctimas a las que se culpabiliza cuando en realidad el culpable está al otro lado de la pantalla".

“Hoy la víctima soy yo, mañana podría ser una persona cercana a los que quizás ahora están viendo los videos y sonriendo. Nunca es culpa de la víctima, recuérdalo. Siempre con la frente en alto, muchachos, siempre”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el video.

La joven de 22 años, integrante de la de Sección AIA-FIGC de Pescara, grabó este video en el que denunció lo que estaba sufriendo. La árbitra, que también estudia Servicios Jurídicos para la Empresa, sueña con alguna vez dirigir algún partido en el estadio San Siro, tal y como explicó en una entrevista en el portal Gioco Pulito en diciembre de 2015.

"Espero que haya cada vez más mujeres árbitros porque la Asociación ha dado grandes pasos en esta dirección. Hay tantas chicas que se involucran. El ejemplo más conocido en Italia es Francesca Di Monte, que se ocupa de la Serie A y Serie B, es la única asistente femenina. Espero sea la primera de una larga lista de nombres", reconocía en ese momento, según el sitio web El Español.