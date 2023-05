Argentina arrancó con un triunfo el Mundial Sub 20

MUNDIAL SUB 20

Argentina debutó este sábado con una victoria por 2-1 frente a Uzbekistán en su partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A de la Copa Mundial Sub 20 de fútbol. El seleccionado albiceleste dio vuelta el encuentro en la primera parte y controló la ventaja de forma correcta.

En un entretenido partido, el conjunto asiático fue el primero en contar con una acción clara a los 13 minutos de partido. Federico Gomes Gerth falló en la salida y, ante una pelota dividida, Pulatkhuzha Kholdorkhonov remató de media vuelta dentro del área, pero esa pelota se fue por encima.

El combinado argentino había llegado tras un centro de Valentin Carboni que Alejo Véliz no pudo conectar dentro del área, pero no terminaba de encontrarse en el partido. Esto se vio sobre los 22 minutos con un error defensivo en el que Valentín Gómez habilitó a Makhmudjon Makhamadjonov, para que marque la superioridad sobre la derecha ante Agustín Giay y saque un remate al primer palo que no tuvo una buena respuesta del arquero argentino y significó el tanto para el equipo uzbeko.

Pese a ello, la reacción fue rápida. Tres minutos más tarde, el combinado albiceleste llegó al empate. Luego de un intento previo de Véliz, Giay puso un centro desde la derecha para que el delantero tenga revancha y concrete ante un cabezazo que el arquero uzbeko no pudo despejar pese a una palmeada.

Las emociones seguirían en un alto nivel. A la media hora de partido, el árbitro concedió un penal de Giay sobre Makhmudjon Makhamadjonov. Sin embargo, tras la revisión del VAR, retrotrajo la decisión al notar que el defensor conectó primero con la pelota.

Finalmente, sobre el cierre de la primera parte, Argentina fue capaz de pasar al frente. Matías Soulé abrió el juego a la izquierda con Valentín Barco. El lateral encontró a Carboni dentro del área y el volante de Inter sacó un potente disparo sobre el primer palo para poner en ventaja a su selección.

Con el inicio del complemento, las ocasiones escasearon por ambos costados. Los cambios comenzaron a verse por ambos lados, pero el partido se vio algo estancado a diferencia de las ocasiones que tuvo la primera parte.

La tenencia de la pelota la tuvo el equipo de Javier Mascherano por sobre el rival y recién sobre el final del encuentro volvió a generar peligro a partir de una buena acción individual de Brian Aguirre, que se cerró desde el sector derecho y sacó un remate cruzado que el arquero fue capaz de evitar.

A falta de cuatro minutos, el conjunto uzbeko contó con un córner cerrado desde la izquierda que estuvo cerca de meterse ante la duda de Gomes Gerth para tomar esa pelota. Sin embargo, la última ocasión fue nuevamente para Aguirre, quien fue capaz de desbordar sobre la línea de fondo y soltó un pase rasante que el ingresado Ignacio Maestro Puch no pudo conectar.

Argentina sumó sus primeros tres puntos y marcó un buen inicio para ubicarse en lo más alto junto a Nueva Zelanda. Por su parte, Uzbekistán se mantedrá sin puntos al igual que Guatemala, que cayó ante el combinado oceánico.