Argentina busca acceder a los 8vos. de final del Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 masculina de fútbol irá este viernes en busca de meterse en los octavos de final del Mundial de Qatar, cuando se enfrente ante México en uno de los duelos de los 16vos.
El partido, que se jugará en la cancha 2 del Complejo Aspire Zone de la ciudad de Doha, dará comienzo a las 11:45, será arbitrado por el italiano Andrea Colombo, y televisarán DSports (610, 1610 HD y DGO) y la TV Pública.
El elenco que conduce Diego Placente realizó este jueves por la tarde una práctica de noventa minutos en el Complejo del Estadio Al Thumama, la última antes del partido ante los mexicanos.
El plantel hizo un entrenamiento en el que repasó conceptos de cara al partido de este viernes, el cual dejará a una de las dos selecciones fuera de lo que sigue de la competencia. Además, se practicaron jugadas de pelota parada, centros de derecha e izquierda, salidas de presión y finalización.
Argentina se metió en los 16vos. de final tras terminar primero y con puntaje ideal el Grupo “D” por los triunfos ante Bélgica (3-2), frente a Túnez (1-0) y la goleada contra Fiyi (7-0).
El conjunto mexicano logró su boleto a la siguiente fase de manera agónica. Tras cerrar la fase de grupos con una victoria y dos derrotas, México acumuló solo tres puntos, con tres goles a favor y cinco en contra.
El triunfo ante Costa de Marfil fue vital, pero la verdadera llave de su clasificación fue el criterio de Fair Play, al avanzar como el octavo y último mejor tercer lugar entre los grupos.
Programa
VIERNES 14
9:30 Zambia vs Mali
9:30 Portugal vs Bélgica
10:00 Suiza vs Egipto
10:30 Francia vs Colombia
11:45 Argentina vs México
12:45 República de Irlanda vs Canadá
12:45 Estados Unidos vs Marruecos
12:45 Brasil vs Paraguay
SABADO 15
9:30 Senegal vs Uganda
9:30 Corea del Sur vs Inglaterra
10:00 Italia vs República Checa
10:30 Japón vs Sudáfrica
11:45 Alemania vs Burkina Faso
12:15 Venezuela vs Corea del Norte
12:45 Austria vs Túnez
12:45 Croacia vs Uzbekistán