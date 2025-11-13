Argentina busca acceder a los 8vos. de final del Mundial Sub 17

Se mide este viernes desde las 11:45 ante México por los deciséisavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Qatar.

La Selección Argentina Sub 17 masculina de fútbol irá este viernes en busca de meterse en los octavos de final del Mundial de Qatar, cuando se enfrente ante México en uno de los duelos de los 16vos.

El partido, que se jugará en la cancha 2 del Complejo Aspire Zone de la ciudad de Doha, dará comienzo a las 11:45, será arbitrado por el italiano Andrea Colombo, y televisarán DSports (610, 1610 HD y DGO) y la TV Pública.

El elenco que conduce Diego Placente realizó este jueves por la tarde una práctica de noventa minutos en el Complejo del Estadio Al Thumama, la última antes del partido ante los mexicanos.

El plantel hizo un entrenamiento en el que repasó conceptos de cara al partido de este viernes, el cual dejará a una de las dos selecciones fuera de lo que sigue de la competencia. Además, se practicaron jugadas de pelota parada, centros de derecha e izquierda, salidas de presión y finalización.

Argentina se metió en los 16vos. de final tras terminar primero y con puntaje ideal el Grupo “D” por los triunfos ante Bélgica (3-2), frente a Túnez (1-0) y la goleada contra Fiyi (7-0).

El conjunto mexicano logró su boleto a la siguiente fase de manera agónica. Tras cerrar la fase de grupos con una victoria y dos derrotas, México acumuló solo tres puntos, con tres goles a favor y cinco en contra.

El triunfo ante Costa de Marfil fue vital, pero la verdadera llave de su clasificación fue el criterio de Fair Play, al avanzar como el octavo y último mejor tercer lugar entre los grupos.

…………….

Programa

VIERNES 14

9:30 Zambia vs Mali

9:30 Portugal vs Bélgica

10:00 Suiza vs Egipto

10:30 Francia vs Colombia

11:45 Argentina vs México

12:45 República de Irlanda vs Canadá

12:45 Estados Unidos vs Marruecos

12:45 Brasil vs Paraguay

SABADO 15

9:30 Senegal vs Uganda

9:30 Corea del Sur vs Inglaterra

10:00 Italia vs República Checa

10:30 Japón vs Sudáfrica

11:45 Alemania vs Burkina Faso

12:15 Venezuela vs Corea del Norte

12:45 Austria vs Túnez

12:45 Croacia vs Uzbekistán