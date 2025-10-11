Argentina busca meterse entre los cuatro mejores del Mundial Sub 20

Se medirá este sábado ante México por los cuartos de final de la Copa del Mundo que se celebra en Chile. El partido inicia a las 20, con televisación de DSports y Telefe.

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol, que tiene en su plantel al comodorense Ian Subiabre, irá este sábado en busca de meterse en las semifinales del Mundial que se juega en Chile.

Será cuando se enfrente ante México por los cuartos de final del certamen. El partido, que se jugará en el Estadio Nacional de Santiago, dará inicio a las 20, será arbitrado por el marroquí Jalal Jayed y televisarán de DSports y Telefe.

Desde su debut, Argentina viene invicta y realizando un gran Mundial. Con nueve unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), el equipo de Diego Placente se clasificó como puntera de su grupo. Ya en octavos, superó con claridad a Nigeria por 4-0. En cambio, México terminó segunda en su zona por detrás de Marruecos y, en octavos, derrotó 4-1 al local Chile.

Como pasó en el partido ante los africanos, el delantero Ian Subiabre podría volver a estar entre los once titulares, aunque el DT no confirmó la formación para el encuentro de este sábado.

El DT Diego Placente sabe que no podrá parar el mismo equipo que venció a Nigeria en octavos de final porque Alvaro Montoro tuvo que ser reemplazado a los 37 minutos del primer tiempo por sufrir un duro golpe en el hombro tras disputar una pelota contra la línea lateral. Algunas horas después del partido se confirmó que el jugador de Botafogo se fracturó la clavícula derecha y deberá ser operado, y tendrá entre 8 y 12 semanas de recuperación.

Otro factor que podría hacer que el DT argentino realice cambios es la acumulación de amarillas. Juan Manuel Villalba, Dylan Gorosito, Maher Carrizo, Julio César Soler y Santino Barbi cuentan con una tarjeta, y en caso de recibir otra ante México no podrían disputar una hipotética semifinal. En caso de que Argentina avance y ninguno de ellos sea amonestado las amarillas se limpiarán y ya no correrán riesgos.