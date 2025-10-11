Con goles de Carrizo y Silvetti se impuso 2-0 y en semis jugará ante Colombia, que dejó en el camino a España. Subiabre entró en el segundo tiempo.

Argentina le ganó a México y está en semifinales del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol se clasificó este sábado para jugar las semifinales del Mundial que se disputa en Chile, al vencer 2-0 a México por los cuartos de final del certamen.

En la “Albiceleste” entró en el segundo tiempo el delantero comodorense Ian Subiabre, quien apenas ingresado -en lugar de Maher Carrizo- recibió una tarjeta amarilla.

El partido, que se jugó en el estadio Nacional “Julio Martínez Prádanos” de Santiago, tuvo el arbitraje del marroquí Jalal Jayed, y los goles los marcaron Carrizo y Mateo Silvetti, uno en cada tiempo.

El elenco mexicano, que venía de eliminar al anfitrión Chile, terminó con nueve porque se fueron expulsados Diego Ochoa y en el final Tahiel Jiménez.

De esa manera, y luego de 18 años, Argentina vuelve a meterse en semifinales, tal como lo había hecho en el 2007, durante el Mundial de Canadá.

A los 8 minutos castigó el conjunto argentino, que de la mano de la precisión de Gianluca Prestianni encontró a un desprendido Valentino Acuña que remató y el rebote fue tomado por Carrizo, que rompió la red para el 1-0.

El dominio fue repartido, aunque con intentos más estéticos en juego por parte de la “Albiceleste”. El marcador se mantuvo y el primer tiempo terminó con la leve ventaja argentina.

En el complemento los cambios surtieron efecto: Silvetti realizó una fenomenal corrida para transformar un pase, tras aguantar la pelota con firmeza, de Juan Villalba en asistencia. Fue el 2-0 definiendo al segundo palo.

Así concluyó el partido, con un 2-0 que deja a Argentina en semifinales: el miércoles se enfrentará a Colombia, que eliminó a España al vencerlo 3-2.