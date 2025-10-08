La “Albiceleste” se mide este miércoles desde las 16:30 ante Nigeria por los octavos del certamen que se juega en Chile. Televisan DSports y Telefe.

Argentina busca meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol irá este miércoles en busca de los cuartos de final del Mundial que se desarrolla en Chile y que ya no tiene al anfitrión en competencia.

Será cuando se enfrente con Nigeria en uno de los partidos que dará continuidad a los octavos de final.

El encuentro, que se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, dará comienzo a las 16:30, será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani, y televisarán las señales de DSports y Telefe.

Argentina, que tiene en su plantel al comodorense Ian Subiabre, autor de dos goles en el actual certamen, viene de terminar con puntaje ideal su participación en el Grupo “D”.

Primero le ganó a Cuba 3-1, luego superó a Australia 4-1 -en ambos partidos Subiabre hizo un tanto-, mientras que por la última fecha derrotó 1-0 a Italia.

De esa manera, los dirigidos de Diego Placente llegan invictos a esta nueva instancia, ya eliminatoria.

Por su parte, el elenco africano se metió en octavos al terminar tercero en el Grupo F. Perdió con Noruega 1-0, venció a Arabia Saudita 3-2 y empató 1-1 con Colombia.

El ganador de este partido, jugará en cuartos con México, que este lunes dejó en el camino al local Chile al golearlo en Valparaíso 4-1.

………………..

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Alvaro Montoro, Santino Andino o Gianluca Prestiani y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi DT: Aliyu Zubair.

Arbitro: Maurizio Mariani.

Cancha: Estadio Nacional (Santiago).

Hora: 16:30.

TV: Dsports y Telefe.