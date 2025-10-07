Fue 1-4 ante México por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en el país trasandino. Este miércoles juega Argentina ante Nigeria.

Chile perdió por goleada y se despidió de su propio Mundial

La selección chilena de fútbol Sub 20 se despidió este martes de su Mundial de la categoría, al caer por goleada 4-1 ante México por los octavos de final.

El partido, que se jugó en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso, tuvo el arbitraje del portugués Joâo Pedro Silva.

Los goles de los mexicanos los marcaron Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y dos fueron obra de Hugo Camberos. El descuento chileno lo marcó Francisco Rossel.

México en cuartos de final jugará con el ganador de Argentina y Nigeria que se enfrentarán este miércoles desde las 16:30 en Santiago.

Desde los primeros minutos, el dominio de los mexicanos fue absoluto; poco pudo hacer Chile, que no tuvo definición y fue hasta los últimos minutos, que pudo romper el cero.

El combinado 'azteca' abrió el marcador al minuto 26 por intermedio de Tahiel Jiménez y desde entonces, todo fue un caos para la 'Roja'. Aunque resistieron en la primera parte, durante el segundo tiempo, todo se derrumbó y la eliminación se ratificó.

Iker Fimbres al minuto 67 amplió la diferencia, mientras que Hugo Camberos sentenció la goleada con un doblete a los 80’ y 86’.

Chile, por medio de Francisco Rossel pudo reaccionar a falta de dos minutos para cumplir el tiempo reglamentario. A pesar de la intensidad vivida en los instantes finales, la historia no cambió y México avanzó a cuartos de final, donde espera por el ganador de Argentina-Nigeria.