Histórica eliminación de Brasil en el Mundial Sub 20

Perdió 1-0 ante España y quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial Sub 20 por primera vez en su historia.

Brasil, cinco veces campeón del Mundial Sub-20, sufrió este sábado una histórica derrota por 1-0 ante España en la última jornada del Grupo C, quedando eliminado por primera vez en la fase de grupos del torneo juvenil.

El duelo más esperado de la primera ronda comenzó a la altura de dos países que fueron capaces de ser campeones del certamen, con ocasiones claras para ambos lados.

Pero fue la “Rojita” la que se llevó el premio en el Estadio Nacional de Santiago. Nada más empezar el segundo tiempo, un pase al área del mediocampista Pablo García dejó al delantero Iker Bravo frente al arquero, al que superó con un ligero tiro cruzado en el minuto 47.

A Brasil le costó encontrar su juego en la fría tarde de Santiago y no logró certificar la remontada ante las 30.000 personas presentes, en su mayoría brasileñas.

"Ahora es momento de enfriar la cabeza, y transmitir a estos jugadores que tienen que continuar con su carrera. Esto no termina aquí", aseguró el DT brasileño Ramon Menezes.

Brasil nunca había sido eliminado en una fase de grupos del Mundial juvenil, y su peor resultado en un torneo Sub-20 fueron los octavos de final en Canadá 2007, cuando cayeron en la prórroga también contra España.

La “Canarinha” se despide del Mundial Sub-20, que se disputa en Chile, como colista del Grupo C con un solo punto.