Argentina debutó con victoria ante Cuba y Subiabre marcó un golazo

Por el inicio del Mundial Sub 20, la “Albiceleste” ganó 3-1 con dos tantos de Alejo Sarco. En el segundo tiempo, entró el comodorense Ian Subiabre y liquidó la historia.

Con un golazo del comodorense Ian Subiabre, que ingresó en el segundo tiempo, la Selección Argentina Sub 20 de fútbol debutó con un triunfo de 3-1 ante Cuba, en el marco del Mundial de la categoría que se juega en Chile.

El partido, que correspondió al grupo “D”, se disputó en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, con el arbitraje de Nazmi Nasaruddin, de Malasia, quien expulsó en la primera etapa al argentino Santiago Fernández.

El elenco “Albiceleste” marcó por intermedio de Alejo Sarco -en dos ocasiones-, y uno fue obra de Ian Subiabre. El tanto de los caribeños lo hizo Karel Pérez.

¡GOOL DE ARGENTINA! Ian Subriabre sorprendió con un zurdazo y pone el tercer gol de la Selección



89' | CUBA 1 - 3 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe

Argentina abrió el marcador en tan solo 3 minutos, y fue Alejo Sarco el autor del gol. Sin embargo, luego llegó la expulsión de Fernández y las cosas empezaron a complicarse. Aunque nuevamente el exdelantero de Vélez amplió la ventaja.

Ahora bien, en la última jugada de la etapa inicial, apareció Pérez para el descuento de Cuba. Y ya en el complemento Argentina debió aguantar con un hombre menos hasta el golazo decisivo de Ian Subiabre, el delantero de River Plate. Lo cierto es que el equipo nacional pudo vencer 3-1 y se estrenó de la mejor manera, pensando en poder avanzar a octavos lo más arriba posible.

La segunda presentación del elenco, que dirige Diego Placente, será este miércoles cuando a partir de las 20 se mida frente a Australia y cerrará la fase de grupos el sábado contra Italia.