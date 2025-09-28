Las “Cebras” vencieron de local al “Celeste” 45-14 por la sexta fecha del campeonato.

Trelew le ganó a Chenque RC y es escolta del torneo Austral

Trelew RC se impuso este domingo como local a Chenque RC por 45-14 en la continuidad de la sexta fecha de la fase regular del torneo Austral 2025 de rugby.

De esa manera, “Las Cebras” recuperaron el segundo puesto que estaba en manos de Comodoro RC, que el sábado había logrado un contundente triunfo ante Draig Goch RC de Gaiman por 78-13.

En las formativas, mientras tanto, Chenque RC se impuso en Menores de 15 años, mientras que en M-16 y M-18, la victoria quedó para el conjunto del Valle del Chubut.

Cabe destacar que este domingo quedó postergado el duelo que debían sostener en Caleta Olivia, el local San Jorge RC y Patoruzú RC de Trelew y que se suspendió, con anticipación, por fuerte viento.

Asimismo, el sábado, Deportivo Portugués derrotó 22-19 a Calafate RC y con ese resultado, se aseguró un lugar en las semifinales.

PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 27 puntos, 2) Trelew RC 22, 3) Comodoro RC 21, 4) Calafate RC 17, 5) Bigornia Club 15, 6) Chenque RC 13, 6) Puerto Madryn RC 11, 8) Patoruzú RC 8, 9) Draig Goch RC 4 y 10) San Jorge RC 0.

Panorama de la 6ª fecha

SABADO 27

Cancha: Deportivo Portugués – Bº Industrial

- Deportivo Portugués 39 / Calafate RC 48 (M-16).

- Deportivo Portugués 19 / Calafate RC 22 (M-18).

- Deportivo Portugués 46 / Calafate RC 24 (Intermedia).

- Deportivo Portugués 22 / Calafate RC 19 (Primera).

Cancha: Puerto Madryn RC

- Puerto Madryn RC 53 / Bigornia Club 20 (M-15).

- Puerto Madryn RC 22 / Bigornia Club 24 (M-16).

- Puerto Madryn RC 19 / Bigornia Club 19 (M-18).

- Puerto Madryn RC 0 / Bigornia Club 35 (Primera).

Cancha:1 - Comodoro RC

- Comodoro RC GP / Draig Goch RC PP (M-18).

- Comodoro RC 71 / Zorros RC 0 (Intermedia - amistoso).

- Comodoro RC 78 / Draig Goch RC 13 (Primera).

Cancha: 2 – Comodoro RC

- Comodoro RC GP / Draig Goch RC PP (M-16).

DOMINGO 28

Cancha: Trelew RC

- Trelew RC 15 / Chenque RC 24 (M-15).

- Trelew RC 17 / Chenque RC 83 (M-16).

- Trelew RC 36 / Chenque RC 11 (M-18).

- Trelew RC 45 / Chenque RC 14 (Primera).

SUSPENDIDO

Cancha: San Jorge RC - Caleta Olivia

San Jorge RC vs Patoruzú RC.

Próxima fecha (7ª)

- Draig Goch RC vs Deportivo Portugués.

- Calafate RC vs Trelew RC.

- Chenque RC vs Puerto Madryn RC.

- Bigornia Club vs San Jorge RC.

- Patoruzú RC vs Comodoro RC.