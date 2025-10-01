Argentina pasó a octavos con goleada y otra vez anotó Subiabre

La Selección nacional se impuso 4-1 a Australia con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, el comodorense Ian Subiabre y Santino Andino.

Con un gol del comodorense Ian Subiabre, que volvió a anotar por segunda vez, la Selección Argentina Sub 20 de fútbol goleó 4-1 a Australia y se clasificó para los octavos de final del Mundial que se disputa en Chile.

El partido, que se jugó en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, tuvo el arbitraje del español José María Sánchez.

Los otros goles de la “Albiceleste” los marcaron Alejo Sarco -tercer tanto en el torneo-, Tomás Pérez y Santino Andino, este último autor de un verdadero golazo.

Con ese resultado, el elenco que conduce Diego Placente se aseguró un lugar en los octavos, destacando que es la primera selección que avanza a la siguiente instancia.

En tan solo tres minutos de juego, tal como ocurrió en el debut ante Cuba, Dylan Gorosito habilitó a Alejo Sarco y el 9, tras ganarle la posición al último hombre, abrió el pie para poner el encuentro 1-0. El juez del encuentro había sancionado una falta en ataque inexistente que fue bien corregida tras la revisión correspondiente en el VAR.

La “Albiceleste” no se quedó solo con el tanto tempranero y siguió buscando el arco rival. Maher Carrizo tuvo su chance con un tiro libre cerca del área, pero el arquero Hall voló contra su palo izquierdo y le ahogó el festejo.

Australia tuvo su primera chance promediando la media hora de juego, con un centro aéreo que, tras una serie de rebotes al borde del área chica, terminó con un cabezazo que se perdió apenas por arriba del travesaño.

El conjunto australiano siguió empujando en busca del empate y pudo haberlo conseguido con una acción en la que Tiago Quintal presionó en la salida y definió por arriba del arquero, pero el árbitro, a instancias del VAR, lo anuló por infracción en ataque.

Sobre el final de la primera parte, Carrizo recibió una pelota en profundidad, hizo una pausa contra la línea final, levantó la cabeza y le puso un pase atrás perfecto a Pérez para poner el 2-0 antes de que se baje el telón.

En la primera acción del segundo tiempo, Montoro recibió la pelota y, tras una gran acción individual, soltó un remate desde el borde del área que se fue rozando el palo.

El 10 tenía el arco entre ceja y ceja. El arquero Hall le volvió a ganar la pulseada con otra gran atajada tras un nuevo remate de media distancia, y completó una tercera chance con un tiro que se estrelló contra el travesaño.

Cuando parecía que el partido estaba controlado, un error de cálculo del arquero Barbi en el despeje le dejó servida la pelota a Daniel Bennie, que definió hacia la red para el descuento.

Pero sobre el final, el equipo de Placente aún tenía no una, sino dos cartas bajo la manga. Primero, tras una gran jugada de Milton Delgado, Ian Subiabre definió para liquidar el encuentro. Y en la última, Santino Andino hizo la individual y sacó un remate tremendo para estirar la ventaja.

Gran victoria para asegurar la clasificación a octavos y seguir en busca del sueño.

Argentina cerrará este sábado la fase de grupos cuando se enfrente a Italia. El partido dará comienzo a las 20 y será televisado por DSports y Telefe.