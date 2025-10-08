Argentina goleó 4-0 a Nigeria y ahora va por México

La selección de Placente goleó para alcanzar los cuartos de final. Sarco volvió a marcar, Carrizo hizo dos y Silvetti cerró la cuenta.

Argentina se floreó ante Nigeria con una actuación que ilusiona porque los pibes de Diego Placente golearon 4-0 al elenco africano y enfrentarán a México por los cuartos de final del Mundial Sub 20, luego de que La Tri se impusiera a Chile este martes por 4-1 en Valparaíso.

La Albiceleste dominó el trámite desde el comienzo en el Estadio Nacional de Santiago por el gol de Alejo Sarco al minuto de juego (fue el más rápido de una Selección Sub 20 en mundiales, superando al de Osvaldo Coloccini en 2001). Maher Carrizo amplió distancias con un doblete y Mateo Silvetti, que ingresó desde el banco, puso cifras definitivas en el complemento.

El comodorense Ian Subiabre fue titular, siendo reemplazado por Andrada apenas comenzó el segundo tiempo. El jugador de River cumplió un aceptable papel, habiendo sido el generador del gol de Sarco.

Argentina volverá a este escenario el sábado desde las 20 para medirse al plantel mexicano en el choque más atractivo de los cuartos. Ese mismo día, a partir de las 17, España se medirá a Colombia en el Estadio Fiscal de Talca. Los ganadores de esas llaves serán rivales en semifinales.