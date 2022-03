Argentina conocerá este viernes a sus rivales que tendrá en el Mundial

El sueño del Mundial Qatar 2022 ya está mas latente que nunca y la Selección Argentina va a conocer este viernes a sus rivales en el sorteo que se llevará a cabo en Doha, capital del país anfitrión, donde se sabrá cómo estarán compuestas la fase de grupos.

La ceremonia será en el "Centro de Exposiciones y Congresos de Doha" y podrá seguirse en directo a través de la señal deportiva de cable TyC Sports y del canal oficial de la FIFA, que lo emitirá en streaming desde las 13 de la Argentina.

El anfitrión, Qatar, liderará el Grupo A de la cita mundialista y será la primera bolilla del Bombo 1 que lo componen, según el ránking FIFA, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

En el Bombo 2 dirán presentes Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos.

Por su parte, el bolillero número 3, tendrá a Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Marruecos y Túnez.

Por último y más complicado será el Bombo 4, ya que el mismo no cuenta con la confirmación de todos los países debido a hay partidos de repechaje pendientes: Ghana, Canadá, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs Gales), Repechaje Concacaf vs Oceanía (Costa Rica vs Nueva Zelanda) y Repechaje Conmebol vs Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Arabes Unidos).