Argentina dirá presente en los Panamericanos Junior

La delegación está conformada por 338 atletas y el país tendrá representantes en las 28 disciplinas. Se realizan del 9 al 23 de este mes en Paraguay.

Con la cuenta regresiva en marcha, Asunción se prepara para recibir a más de 4.000 jóvenes deportistas del continente en los II Juegos Panamericanos Junior, que se celebrarán del 9 al 23 de agosto en Paraguay. La competencia reunirá a atletas de entre 12 y 22 años - nacidos entre 2003 y 2013 -, provenientes de 41 países, en un evento que combina alto rendimiento, desarrollo deportivo y proyección internacional.

La delegación argentina está conformada por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), 4 reservas y 138 oficiales, y participa en los 28 deportes del calendario oficial. Argentina contará con representación en todas las disciplinas del evento, consolidando su presencia continental.

Este evento no solo ofrece una plataforma de desarrollo para los jóvenes deportistas, sino también la oportunidad de clasificar para los Juegos Panamericanos Lima 2027, otorgando 216 plazas nominales a los medallistas de oro en deportes individuales.

Los abanderados que encabezarán la delegación argentina en la Ceremonia de Apertura, el

próximo 9 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco, serán Juana Castellaro Morello, jugadora de Las Leonas, y el nadador Ulises Saravia, ambos destacados representantes del deporte nacional, olímpicos en París 2024.

El debut argentino será el sábado por la mañana, con Elena Cerrudo (W1x) y la dupla Emilio Battilana / Máximo Pacheco (M2x) en las clasificaciones de Remo, a partir de las 8:00 hs., y Mara Kucharski en la 1ra ronda de Skeet (Escopeta), disciplina de Tiro, desde las 8:30 hs. El domingo ya habrá acción en 14 deportes, con amplia participación albiceleste.

Las competencias se llevarán a cabo en ocho sedes deportivas: el Parque Olímpico y la Secretaría Nacional de Deportes albergarán la mayor cantidad de disciplinas, mientras que las sedes independientes serán la Costanera Sur, la Bahía de Asunción, el Rakiura Resort y el Asunción Golf Club. Además, habrá dos subsedes: el Lago Manene, en Ypacarai, y las Playas San José y Agua Vista, en la ciudad de Encarnación.

El evento será transmitido en vivo y en directo por el Panam Sports Channel mediante nueve señales en vivo y más de 1.000 horas de contenido. Además, en Argentina habrá una amplia cobertura a través de TyC Sports / TyC Sports Play y DeporTV.