Argentina encara la recta final de su preparación

El entrenador Pablo Prigioni decidió afrontar los próximos cuatro partidos amistosos con 14 jugadores, antes de definir la lista final para la AmeriCup.

Tras los cinco amistosos (cuatro victorias y una derrota) en Madrid, el seleccionado argentino de básquet cierra su etapa de trabajos en España para encarar los últimos días en Italia y Panamá, previo al debut del 22 de agosto ante Nicaragua en Managua por la AmeriCup. El entrenador Pablo Prigioni resolvió afrontar estos próximos cuatro partidos amistosos con 14 jugadores, antes de definir la lista final para el máximo torneo continental.

Tyler Kropp fue el último jugador en dejar el grupo. El joven interno de 18 años completó varias semanas en la órbita de las selecciones nacionales entre su destacada Copa del Mundo U19 en Suiza y estas tres semanas de entrenamientos con el primer equipo en su primera convocatoria, sumando valiosos días de trabajo con los referentes.

Tomás Chapero y Lucas Giovannetti son los otros dos jugadores que habían salido del equipo anteriormente. En tanto Gabriel Deck seguirá la recuperación de su cirugía de cadera en España y no continuará junto al grupo.

De esta manera, los 14 que disputarán el encuentro ante Italia (14 de agosto en Bologna) y el cuadrangular amistoso en Panamá (ante los locales, Brasil y Uruguay) son:

•Aaliya, Lee – UCAM Murcia, España

•Bocca, Juan – Fibwi Palma, España

•Bordon, Dylan - Gran Canaria, España

•Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina

•Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

•Caffaro, Francisco – Boca Juniors, Argentina

•Corbalán, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

•Fernández, Juan - Básquet Girona, España

•Lugarini, Bautista – Cantabria, España

•Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España

•Negrete, Alex – Flamengo, Brasil

•Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos

•Vaulet, Juan Pablo - Estudiantes, España

•Vildoza, José – Básquet Girona, España

PROXIMOS PARTIDOS

• 14 de agosto | vs Italia – Bologna, Italia

• 17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

RESULTADOS ANTERIORES

• Victoria vs Portugal 84 a 70

• Victoria vs Sudán del Sur 84 a 65

• Derrota vs Costa de Marfil 86 a 82

• Victoria vs Angola 93 a 87

• Victoria vs Angola 79 a 73