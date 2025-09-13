Argentina está entre los ocho mejores de la Copa Davis

El equipo “albiceleste”, capitaneado por Javier Frana, le ganó de visitante 3-0 a Países Bajos y se clasificó para el Final 8 a jugarse en Bolonia en noviembre.

Argentina aseguró este sábado su pasaje para la Final 8 de Copa Davis 2025, completando una eliminatoria impecable (0-3) en su visita a los Países Bajos. Con una actuación repleta de experiencia, Andrés Molteni y Horacio Zeballos se encargaron de asegurar el punto definitivo en el partido de dobles, batiendo por 6-3, 7-5 a la pareja neerlandesa formada por Sander Arends y Botic van de Zandschulp.

Los sudamericanos dominaron un duelo repleto de alternativa, donde los locales rozaron un guión completamente distinto.

Tras dominar un ajustado primer parcial, Molteni y Zeballos necesitaron exprimir su química juntos para rehacerse en una segunda manga dramática. Los argentinos escalaron desde el 2-5 y llegaron a salvar cinco pelotas de set hasta asegurar el punto necesario para avanzar a la siguiente fase.

"¿Qué puedo decir? Esto es muy emocionante", dijo Zeballos tras consumar la clasificación. "Hemos hecho un gran partido. Nuestros rivales son grandes jugadores y han luchado hasta el final. Estamos muy felices. Esto es un gran sueño para nosotros, para toda Argentina, para la gente que vino acá. Ustedes ven el equipo, pero hay mucha más gente trabajando para esto. La victoria es para ellos".

El cuadro sudamericano aprovechó la amplia ventaja del viernes, donde las victorias individuales de Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo allanaron el terreno en la eliminatoria. El espíritu de remontada local bajo la cubierta del Martiniplaza de Groningen, donde miles de aficionados tiñeron las grada de emblemas naranjas, fue rápidamente aplacado por el talento de los albicelestes. En una de la series más firmes como visitante en la 2ª ronda de Qualifiers, Argentina selló la clasificación para subrayar su condición de candidata.

Argentina busca este año el segundo título de Copa Davis de su historia. Una de los países más fervorosos de la competición, la escuadra sudamericana quiere volver a saborear el triunfo conseguido en la temporada 2016, donde consumaron una de las gestas deportivas más ansiadas a nivel nacional. Argentina es uno de los países con mayor tradición en el torneo en este siglo, habiendo llegado previamente a las finales de 2006, 2008 y 2011.

En una jornada repleta de acción, Alemania también selló este sábado su pasaje a la Final 8 con una actuación impecable en Tokio. Los germanos, que derrotaron 0-4 a Japón en el Ariake Coliseum, aseguraron su clasificación en el punto de dobles con el triunfo de los especialistas Kevin Krawietz/Tim Puetz ante Yosuke Watanuki/Takeru Yuzuki por 6-3, 7-6(4). Una de las grandes potencias europeas, Alemania no levanta la Ensaladera desde la temporada 1993.

Además, en una segunda ronda de Qualifiers repleta de victorias visitantes, también aseguraron su pase a la fase final Hungría (2-3 vs Austria) y Francia (1-3 vs Croacia).

La Final 8 de Copa Davis 2025 tendrá lugar en Bolonia del 18 al 23 de noviembre, donde ocho naciones competirán con el objetivo de levantar la Ensaladera. La anfitriona Italia, encabezada por el No. 2 mundial Jannik Sinner, ha conquistado las últimas dos ediciones del torneo.