La actividad de la primera fecha del torneo, que se juega tanto en Mayores como Juveniles, dará inicio a las 13.

El Clausura de rugby femenino comienza en cancha de Calafate

La Unión de Rugby Austral pondrá en marcha este domingo a partir de las 13 en cancha de Calafate RC - barrio Divina Providencia-, al torneo Clausura 2025 de la rama femenina.

En esta primera fecha, en donde el “Cala” será anfitrión, los otros dos clubes que jugarán son Deportivo Portugués y San Jorge RC de Caleta Olivia, destacando que se disputará en Mayores y Juveniles.

La acción dará comienzo con el duelo entre Portugués y Calafate de la categoría Mayores.

Programa de la 1ª fecha

DOMINGO 14

CANCHA: CALAFATE RC – Bº DIVINA PROVIDENCIA

13:00 Deportivo Portugués vs Calafate RC; Mayores.

13:30 San Jorge RC vs Deportivo Portugués; Juveniles.

13:50 Calafate RC vs San Jorge RC; Mayores.

14:20 Deportivo Portugués vs San Jorge RC; Juveniles.

14:40 San Jorge RC vs Deportivo Portugués; Mayores.