Portugués arriesga su invicto en El Trébol

El líder Deportivo Portugués, único invicto que queda en el Torneo Austral de rugby, arriesgará este sábado esa condición.
Será cuando visite desde las 16 a Chenque RC en uno de los partidos que se jugarán por la quinta fecha de la fase regular del certamen, que organizan la Unión Austral y la del Valle del Chubut.
El encuentro, que se jugará en la cancha que el “Celeste” tiene en la zona de El Trébol, será controlado por Ezequiel Cid, quien estará acompañado por Axel Cárdenas y Sebastián Molina.
Mientras tanto, en Astra, el local Comodoro RC recibirá al colista San Jorge RC de Caleta Olivia, el único equipo que no ganó luego de cuatro presentaciones.
Por su parte, Calafate RC buscará volverse con el triunfo cuando visite en Gaiman a Draig Goch RC, que viene de lograr su primer éxito en el campeonato de la categoría Superior.
Además, y en el otro duelo que se jugará este sábado, Patoruzú RC recibirá a Puerto Madryn RC. La quinta fecha se completará el domingo cuando en Rawson, Bigornia Club se mida en su cancha ante Trelew RC, uno de los escoltas del certamen.
Como es habitual, en cada uno de los escenarios, se jugarán partidos de las categorías formativas y se jugará solo un encuentro de Intermedia, que será en Astra.
PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 19 puntos, 2)
Trelew RC 13, 3) Chenque RC 13, 4) Comodoro RC 11, 5) Calafate RC 11, 6) Puerto Madryn RC 10, 7) Bigornia Club 9, 8) Draig Goch RC 5, 9) Patoruzú RC 4 y 10) San Jorge
RC 0.
Programa de la 5ª fecha
SABADO 13
CANCHA: DRAIG GOCH RC - GAIMAN
12:30 M-16: Draig Goch RC vs Calafate RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:00 M-18: Draig Goch RC vs Calafate RC. Referí: Carlos Villada. Asistentes: Designa local y designa visita.
15:30 Primera: Draig Goch RC vs Calafate RC. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Carlos Villada y Designa local.
CANCHA: PATORUZU RC – TRELEW
11:30 M-15: Patoruzú RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Agustín Quiroga. Asistentes: Designa local y designa visita.
13:00 M-16: Patoruzú RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:30 M-18: Patoruzú RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Facundo Quiroga. Asistentes: Rubén Soria y designa local.
16:00 Primera: Patoruzú RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Facundo Quiroga y Rubén Soria.
CANCHA: CHENQUE RC – EL TREBOL
10:30 M-14 (amistoso): Chenque RC vs Deportivo Portugués. Referí: Iván Doria. Asistentes: Federico Vece y designa local.
11:45 M-15: Chenque RC vs Deportivo Portugués. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Julián Ciancio y Federico Vece.
13:10 M-16: Chenque RC vs Deportivo Portugués. Referí: Sebastián Molina. Asistentes: Fernando Nahuel y Julián Ciancio.
14:35 M-18: Chenque RC vs Deportivo Portugués. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Sebastián Molina y Fernando Nahuel.
16:00 Primera división: Chenque RC vs Deportivo Portugués. Referí: Ezequiel Cid. Asistentes: Axel Cárdenas y Sebastián Molina.
CANCHA 2: COMODORO RC – ASTRA
12:30 M-16: Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Sebastián Cárdenas y designa local.
14:00 M-18: Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Nehuen Millaman. Asistentes: Pedro Rivera y Sebastián Cárdenas.
CANCHA: 1 COMODORO RC – ASTRA
13:00 M-14 (amistoso): Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Micaela Quiroga.
14:30 Intermedia: Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Santiago Carrizo. Asistentes: Pablo Heredia y Micaela Quiroga.
16:00 Primera: Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Kevin Novas. Asistentes: Nehuen Millaman y Santiago Carrizo.
DOMINGO 14
CANCHA: BIGORNIA CLUB – RAWSON
11:30 M-15: Bigornia Club vs Trelew RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa Local y designa visita.
13:00 M-16: Bigornia Club vs Trelew RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Designa local y designa visita.
14:30 M-18: Bigornia Club vs Trelew RC. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Designa local y designa visita.
16:00 Primera: Bigornia Club vs Trelew RC. Referí: Rodrigo Lofvall (URAV). Asistentes: Gabriel Kononczuk y Daniel Barchetta.