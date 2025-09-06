Portugués le ganó a Bigornia Club y se afirma en la punta

Este sábado dio comienzo la cuarta fecha de la fase regular del torneo Austral de rugby de Primera división.
En ese contexto, Deportivo Portugués superó de local a Bigornia Club de Rawson por 27-6 y con ese resultado se afirma en la punta del campeonato de Primera división y es único invicto.
Por su parte, Calafate RC se quedó con el invicto de Chenque RC al vencerlo de local por 51-21.
Además, y en el clásico trelewense, Patoruzú RC se impuso a Trelew RC por 26-17 y así festejó su primera victoria, mientras que Draig Goch RC de Gaiman también salió de perdedor al vencer en Caleta Olivia a San Jorge RC por 40-24.
La fecha se completará este domingo cuando Comodoro RC visite a Puerto Madryn RC.
PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 19 puntos, 2) Trelew RC, 3) Chenque RC 13, 4) Calafate RC 11, 5) Puerto Madryn RC 10, 6) Bigornia Club 9, 7) Comodoro RC 6, 8) Draig Goch RC 5, 9) Patoruzú RC 4 y 10) San Jorge RC 0.
………………..
Panorama de la 4ª fecha
SABADO 6
CANCHA: SAN JORGE RC - CALETA OLIVIA
- San Jorge RC GP / Draig Goch RC PP (M-16).
- San Jorge 14 / Draig Goch RC 17 (M-18).
- San Jorge RC 24 / Draig Goch RC 40 (Primera).
CANCHA: CALAFATE RC – Bº DIVINA PROVIDENCIA
- Calafate RC 18 / Chenque RC 43 (M-16).
- Calafate RC 24 / Chenque RC 20 (M-18).
- Calafate RC 51 / Chenque RC 21 (Primera).
CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES – Bº INDUSTRIAL
- Deportivo Portugués 34 / Bigornia Club 36 (M-15).
- Deportivo Portugués 50 / Bigornia Club 22 (M-16).
- Deportivo Portugués 17 / Bigornia Club 56 (M-18).
- Deportivo Portugués 27 / Bigornia Club 6 (Primera).
CANCHA: TRELEW RC
- Trelew RC 34 / Patoruzú RC 36 (M-15).
- Trelew RC 0 / Patoruzú RC 88 (M-16).
- Trelew RC 30 / Patoruzú RC 28 (M-18).
- Trelew RC 17 / Patoruzú RC 26 (Primera).
CANCHA: PUERTO MADRYN RC
- Puerto Madryn RC 36 / Comodoro RC 24 (M-15).
- Puerto Madryn RC 40 / Comodoro RC 17 (M-18).
DOMINGO 7
CANCHA: PUERTO MADRYN RC
12:00 M-16: Puerto Madryn RC vs Comodoro RC. Referí: Juan Pablo Anglada. Asistentes: Designa local y designa visita.
13:30 Intermedia: Puerto Madryn RC vs Comodoro RC. Referí: Facundo Quiroga. Asistentes: Designa local y designa visita.
15:00 Primera: Puerto Madryn RC vs Comodoro RC. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Juan Pablo Anglada y Facundo Quiroga.