A Los Pumas se les escapó el triunfo en el final

Por la tercera fecha del VISA Macro Rugby Championship, Los Pumas cayeron 28-24 ante Australia en un partido vibrante y con emociones hasta el último segundo. Las novedades del encuentro fueron los debuts de Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli que se convirtieron en los Pumas #906 y #907, respectivamente.

Durante la primera mitad, los diez minutos iniciales se caracterizaron por la paridad entre ambos seleccionados. Sin embargo, Argentina iba a romper el cero en el marcador tras la efectividad de Santiago Carreras para aportar dos penales. El conjunto local intentó someter al equipo argentino, pero con una gran defensa y disciplina como pilares fundamentales aguantaban los arrebatos australianos.

El primer grito de los Wallabies llegó a los 22 minutos tras un excelente movimiento desde el line y Nic White encontró el espacio para apoyar el primer try del partido. Los Pumas sintieron el golpe y reaccionaron rápidamente con dos golpes certeros. En primer lugar, Santiago Chocobares rompió la línea australiana para ganar metros, conectar con Juan Cruz Mallía, para luego dejar en soledad a Bautista Delguy por la punta para poner nuevamente al seleccionado nacional arriba en el marcador (11-7). Tres minutos más tarde, Mateo Carreras cerró una enorme jugada colectiva de los backs argentinos que a través de una velocidad vertiginosa alcanzaron el segundo festejo nacional de la jornada. Los Pumas cerraron unos primeros 40 minutos de gran nivel con un nuevo penal acertado por su número 10, Santiago Carreras para irse al descanso 21-7.

En los segundos cuarenta minutos Australia salió decidido a emparejar el encuentro, y así lo hizo. Tras varias embestidas aussies en campo argentino, llegó primero la tarjeta amarilla a Mateo Carreras para luego el try de Joseph-Aukuso Suaalii a los seis minutos de juego. A los 22, el propio Suaalii volvería a conquistar el ingoal nacional para igualar el marcador en 21. La intensidad y verticalidad del conjunto oceánico marcaron el ritmo de la segunda mitad.

A pesar de eso, Juan Cruz Mallía a través de un penal a falta de dos minutos para el cierre del encuentro parecía que sellaba la victoria visitante. Sin embargo, Australia intentó nuevamente con todas sus cartas festejar ante su gente y con un try de Angus Bell y una posterior conversión de James O’Connor marcaban el 28-24 final a favor de los Wallabies.

En una semana, el sábado 13 de septiembre desde la 1 (hora de Argentina), Los Pumas y Australia volverán a verse las caras por la cuarta fecha del VISA Macro Rugby Championship en Sydney.