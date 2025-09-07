Comodoro RC cerró la cuarta fecha con un aplastante triunfo

Se completó este domingo por la tarde la cuarta fecha de la fase regular del Torneo Austral de rugby 2025 de Primera división.
En ese contexto, Comodoro RC obtuvo un categórico triunfo en condición de visitante al imponerse ante Puerto Madryn RC por 70-26.
Con esa victoria, el “Coirón”, que logró punto bonus, alcanzó el cuarto puesto del certamen, que tiene como único líder a Deportivo Portugués.
Por su parte, en Intermedia y en formativas, la victoria quedó para el dueño de casa. En Intermedia, el “Lobo Marino” se impuso 40-31, mientras que en Menores de 16 años, el triunfo del local fue de 60-15.
De ese modo, se completó la cuarta fecha del torneo Austral, jornada que el sábado se inició con triunfos del líder Deportivo Portugués ante Bigornia Club de Rawson por 27-6, la gran victoria de Calafate RC ante Chenque RC por 51-21 y los éxitos de Draig Goch RC (40-24) ante San Jorge de Caleta Olivia y de Patoruzú RC frente a Trelew, que en el clásico del Valle ganó 26-17.
Cabe destacar que el único equipo que quedó invicto es Portugués, mientras que el “Dragón” y “Pato” lograron su primer triunfo en la presente edición del certamen que organizan la Unión de Rugby Austral (URA) y la Unión de Rugby del Valle del Chubut (URVCh).
PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 19 puntos, 2) Trelew RC, 3) Chenque RC 13, 4) Comodoro RC 11, 5) Calafate RC 11, 6) Puerto Madryn RC 10, 7) Bigornia Club 9, 8) Draig Goch RC 5, 9) Patoruzú RC 4 y 10) San Jorge RC 0.
………………..
Panorama de la 4ª fecha
SABADO 6
CANCHA: SAN JORGE RC - CALETA OLIVIA
- San Jorge RC GP / Draig Goch RC PP (M-16).
- San Jorge 14 / Draig Goch RC 17 (M-18).
- San Jorge RC 24 / Draig Goch RC 40 (Primera).
CANCHA: CALAFATE RC – Bº DIVINA PROVIDENCIA
- Calafate RC 18 / Chenque RC 43 (M-16).
- Calafate RC 24 / Chenque RC 20 (M-18).
- Calafate RC 51 / Chenque RC 21 (Primera).
CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES – Bº INDUSTRIAL
- Deportivo Portugués 34 / Bigornia Club 36 (M-15).
- Deportivo Portugués 50 / Bigornia Club 22 (M-16).
- Deportivo Portugués 17 / Bigornia Club 56 (M-18).
- Deportivo Portugués 27 / Bigornia Club 6 (Primera).
CANCHA: TRELEW RC
- Trelew RC 34 / Patoruzú RC 36 (M-15).
- Trelew RC 0 / Patoruzú RC 88 (M-16).
- Trelew RC 30 / Patoruzú RC 28 (M-18).
- Trelew RC 17 / Patoruzú RC 26 (Primera).
CANCHA: PUERTO MADRYN RC
- Puerto Madryn RC 36 / Comodoro RC 24 (M-15).
- Puerto Madryn RC 40 / Comodoro RC 17 (M-18).
DOMINGO 7
CANCHA: PUERTO MADRYN RC
- Puerto Madryn RC 60 / Comodoro RC 15 (M-16).
- Puerto Madryn RC 40 / Comodoro RC 31 (Intermedia).
- Puerto Madryn RC 26 / Comodoro RC 70 (Primera).
Próxima fecha (5ª)
- Chenque RC vs Deportivo Portugués.
- Bigornia Club vs Trelew RC.
- Comodoro RC vs San Jorge RC.
- Draig Goch RC vs Calafate RC.
- Patoruzú RC vs Puerto Madryn RC.