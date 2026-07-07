Argentina logró una heroica clasificación ante Egipto

En un partido histórico y para el infarto, Argentina perdía 2-0 con Egipto a falta de 10 minutos para el final del tiempo reglamentario, reaccionó con garra y corazón sobre la hora y lo dio vuelta 3-2, con lo que clasificó a cuartos de final del Mundial.
Ibrahim y Ziko adelantaron al conjunto africano, pero la selección lo remontó con goles de Cristian Romero, a los 34 del segundo tiempo, Lionel Messi (que malogró un penal), a los 38, y Enzo Fernández, a los 47 del complemento.
Con la sufrida victoria, Argentina clasificó a cuartos de final, donde jugará el sábado ante Colombia o Suiza.