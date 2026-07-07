Argentina logró una heroica clasificación ante Egipto

La Selección perdía 2-0 a falta de 10 minutos. En el epílogo, a pura garra, corazón y fútbol, lo ganó con goles del "Cuti" Romero, Messi y Enzo Fernández. Enfrentará el sábado a Colombia o Suiza.

En un partido histórico y para el infarto, Argentina perdía 2-0 con Egipto a falta de 10 minutos para el final del tiempo reglamentario, reaccionó con garra y corazón sobre la hora y lo dio vuelta 3-2, con lo que clasificó a cuartos de final del Mundial.

Ibrahim y Ziko adelantaron al conjunto africano, pero la selección lo remontó con goles de Cristian Romero, a los 34 del segundo tiempo, Lionel Messi (que malogró un penal), a los 38, y Enzo Fernández, a los 47 del complemento.

Con la sufrida victoria, Argentina clasificó a cuartos de final, donde jugará el sábado ante Colombia o Suiza.